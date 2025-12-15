Un motociclista de 42 años murió tras chocar con una mula

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 10, en la localidad de Tres Pozos, departamento Leales, en Tucumán.

De acuerdo con la información policial, Dardo Leonardo Reynoso, de 42 años, circulaba en su motocicleta cuando colisionó de manera frontal contra una mula que se encontraba suelta sobre la calzada.

El animal no tenía marcas ni identificación visible. A raíz del violento impacto, el conductor falleció en el lugar.

Tras el choque y debido a la presencia de la mula sobre la ruta, Mariano Daniel Medina, de 41 años, que transitaba en sentido contrario, se vio sorprendido por la escena y no logró frenar a tiempo, lo que provocó su caída.

Un motociclista de 42 años falleció al impactar contra una mula.

Como consecuencia, Medina sufrió politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde permanece internado bajo observación médica.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, que interviene bajo la carátula de homicidio culposo y lesiones culposas, con el objetivo de establecer las responsabilidades por la presencia del animal suelto en la vía pública.

El hecho vuelve a exponer la grave irresponsabilidad de los dueños de animales que los dejan sueltos en rutas y caminos, una situación que ya provocó múltiples siniestros y pérdidas de vidas en el interior de Tucumán.

