Multas en Navidad: cuánta cerveza o vino puedo tomar sin que salga positivo el test de alcohol

Por ejemplo, un hombre de 80 kilos, necesitaría solamente de dos vasos de cerveza para llegar a esa marca y dar positivo en el alcoholímetro. En el caso de las mujeres, si pesa hasta 70 kilos, le bastaría un vaso de cerveza o dos copas de vino o tan solo un trago.

Si bien, el hombre tiene más resistencia, esto también se debe a su peso. Por ejemplo, si se tratara de un hombre de 90 kilos, dos cervezas le alcanzarían para llegar al límite y ser multado, pero podría tomar dos copas de vino sin dar positivo o un trago.

alcohol en sangre

Multas por dar positivo de alcohol

En Mendoza, hasta el 31 de diciembre, dar positivo en alcohol significa una multa de hasta $4.620.000, en los casos en que el test arroje más de 1 gramo de alcohol en sangre. En el caso que vaya de 0,5 hasta 0,99, la multa es de hasta $2.520.000.

image

Estas multas por dar positivo en alcohol al momento de manejar, aumentan desde el 1 de enero. A partir de esa fecha, la sanción sube hasta los $5.500.000.