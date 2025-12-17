Multas en Navidad: cuánta cerveza o vino puedo tomar sin que salga positivo el test de alcohol

Tomar alcohol y manejar es decisión de cada persona. No obstante, es cierto que esa decisión es más afirmativa en ciertas fechas como lo es Navidad. Ante una celebración de este estilo, las personas suelen tomar más alcohol y salir a la calle manejando, exponiéndose a una multa o, lo que es peor, a un accidente.
En Navidad se suele cenar y brindar con alcohol en muchos hogares, pero también aumentan los controles por alcoholemia. Cómo saber cuánto se puede tomar para no dar positivo y de cuánto son las multas
En Mendoza y en gran parte de Argentina, el límite de tolerancia es de 0,5 de alcohol en sangre. Igual o superior cifra equivale a una multa que puede llegar a ser de varios millones de pesos. Saber cuántos vasos de cerveza o copas de vino o tragos se puede tomar para no dar positivo en el test de alcohol es posible, tanto para hombres, como para mujeres. Solo hay que saber algunos datos sobre sí mismo.
Cuántos vasos de cerveza puedo tomar para no dar positivo en el test de alcohol
Llegar a los 0,5 gramos de alcohol en sangre es más fácil de lo que muchos creen. Si bien, depende del peso y de la altura de la persona, lograr esa marca es tan simple que muchos no lo creerían.
Por ejemplo, un hombre de 80 kilos, necesitaría solamente de dos vasos de cerveza para llegar a esa marca y dar positivo en el alcoholímetro. En el caso de las mujeres, si pesa hasta 70 kilos, le bastaría un vaso de cerveza o dos copas de vino o tan solo un trago.
Si bien, el hombre tiene más resistencia, esto también se debe a su peso. Por ejemplo, si se tratara de un hombre de 90 kilos, dos cervezas le alcanzarían para llegar al límite y ser multado, pero podría tomar dos copas de vino sin dar positivo o un trago.
Multas por dar positivo de alcohol
En Mendoza, hasta el 31 de diciembre, dar positivo en alcohol significa una multa de hasta $4.620.000, en los casos en que el test arroje más de 1 gramo de alcohol en sangre. En el caso que vaya de 0,5 hasta 0,99, la multa es de hasta $2.520.000.
Estas multas por dar positivo en alcohol al momento de manejar, aumentan desde el 1 de enero. A partir de esa fecha, la sanción sube hasta los $5.500.000.