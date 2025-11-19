Cuánto cuesta la multa por manejar usando el celular en Mendoza

Faltas leves (100 UF): $50.000

Faltas graves (700 UF): $350.000

Faltas gravísimas (1.000 UF): $500.000

De esta manera, una multa por manejar usando el teléfono celular o cualquier dispositivo electrónico es considerada grave y costará $350.000, pero es importante aclarar que en los casos de concurso de infracciones, el monto ascenderá a $750.000 (1.500 UF).

También es importante destacar que hay un beneficio para los infractores, el cual que establece que si las multas se pagan dentro de los tres días hábiles desde el momento de la infracción, el monto se reducirá un 40%.

Además, en muchos casos, la multa también puede implicar la quita de puntos del registro y, en caso de reincidencia, la inhabilitación para conducir por un tiempo. Puede ocurrir también que el seguro decida quitar la cobertura del mismo en el vehículo y en el conductor.

¿Cuál es la multa más cara en la provincia de Mendoza?

Las multas por conducir con alcoholemia positiva son las más elevadas en la provincia. Con el nuevo valor de la U.F., las sanciones pueden alcanzar hasta $5,5 millones, dependiendo del nivel de alcohol en sangre.