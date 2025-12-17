Inicio Sociedad Tupungato
Festejos de fin de año

Papá Noel pasará a saludarnos por Tupungato

Papá Noel recorrerá Tupungato con muchas ganas de conocer a los pequeños tupungatinos. Te contamos donde va a estar para que lo vayas a ver

Papá Noel pasará a saludar a los niños y niñas del departamento de Tupungato.

Muy poquito antes de celebrar Navidad el departamento recibirá a Papá Noel en distintos rincones distritales de Tupungato para que los niños y niñas puedan le brindarle su cariño, acercarle sus cartitas de pedidos especiales y tomarse una foto junto a él.

Del martes 16 al lunes 22 de diciembre Papá Noel recorrerá el departamento de Tupungato con muchas ganas de conocer a los pequeños tupungatinos y tener con ellos un bonito encuentro que cuando sean más grandes puedan recordar.

Recorrido Papá Noel Tupungato 2025

¿En qué lugares podés encontrarlo a Papá Noel?

Martes 16

  • El Zampalito (B° Santa Ana. Loteo Menchaca) 10 a 12.30h
  • Anchoris (Plaza distrital) 18 a 20.30h

Miércoles 17

  • Ciudad. Plaza B° Martín Fierro 10 a a12.30h
  • Explanada Municipal 19 a 21.30h

Jueves 18

  • La Arboleda (Playón deportivo) 10 a 12.30h
  • Cordón del Plata (Playón deportivo) 19 a 21.30h

Viernes 19

  • San José (Playón deportivo) 10 a 12.30h
  • Gualtallary (Plaza Divino Niño) 18 a 20.30h

Lunes 22

  • Villa Bastias (Playón deportivo, Loteo Bigolotti) 10 a 12.30h
  • Cordón del Plata (C. Hockey) 19 a 21.30h

