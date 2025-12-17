Papá Noel pasará a saludarnos por Tupungato

Muy poquito antes de celebrar Navidad el departamento recibirá a Papá Noel en distintos rincones distritales de Tupungato para que los niños y niñas puedan le brindarle su cariño, acercarle sus cartitas de pedidos especiales y tomarse una foto junto a él.
Del martes 16 al lunes 22 de diciembre Papá Noel recorrerá el departamento de Tupungato con muchas ganas de conocer a los pequeños tupungatinos y tener con ellos un bonito encuentro que cuando sean más grandes puedan recordar.
¿En qué lugares podés encontrarlo a Papá Noel?
Martes 16
- El Zampalito (B° Santa Ana. Loteo Menchaca) 10 a 12.30h
- Anchoris (Plaza distrital) 18 a 20.30h
Miércoles 17
- Ciudad. Plaza B° Martín Fierro 10 a a12.30h
- Explanada Municipal 19 a 21.30h
Jueves 18
- La Arboleda (Playón deportivo) 10 a 12.30h
- Cordón del Plata (Playón deportivo) 19 a 21.30h
Viernes 19
- San José (Playón deportivo) 10 a 12.30h
- Gualtallary (Plaza Divino Niño) 18 a 20.30h
Lunes 22
- Villa Bastias (Playón deportivo, Loteo Bigolotti) 10 a 12.30h
- Cordón del Plata (C. Hockey) 19 a 21.30h