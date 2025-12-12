Un cóndor andino nació en el parque provincial Tupungato y está en el nido junto a sus padres

Además, el cóndor andino fue declarado Monumento Natural Provincial por la Ley 6599/98, y está es una especie que está clasificada como amenazada a nivel global. Este animal es importante ya que cumple un rol clave en la sanidad ambiental de los ecosistemas de altura.

Esto se debe a que el cóndor andino tiene un rol fundamental para eliminar de manera natural cadáveres en la cordillera, lo que reduce la posibilidad de proliferación de patógenos, ya que interrumpe el ciclo de transmisión de enfermedades.

Además, estas aves contribuyen a mantener condiciones sanitarias estables en zonas donde otros carroñeros son escasos o inexistentes.

Monitoreo del cóndor andino recién nacido

El pichón de cóndor tendrá un seguimiento "que resultará importante para evaluar su desarrollo, debido a la prolongada dependencia de los pichones respecto de sus padres”, explicó el jefe de Fauna de Biodiversidad y Ecoparque, Adrián Gorrindo.

El funcionario pidió "a andinistas y visitantes evitar la aproximación a nidos y áreas de alimentación. Ante la presencia de fauna silvestre herida, enferma o en situación de riesgo, incluidos posibles casos de caza furtiva o uso de sustancias tóxicas, se requiere realizar la notificación inmediata a los canales oficiales”.

condor andino tunuyán 2 El pichón de cóndor andino tiene un largo período de dependencia de sus padres hasta salir del nido. Foto: Gobierno de Mendoza

Tal como ocurrió el 18 de noviembre pasado cuando una vecina de Tunuyán rescató a una hembra de cóndor andino y se coordinó su tratamiento y rehabilitación que duró 2 semanas con la intervención de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, Fundación Bioandina, Fundación Cullunche, Fundación SOS Acción Salvaje, la Subsecretaría de Ambiente de Nación, la Policía de Seguridad Rural y Aerolíneas Argentinas.

El cóndor fue liberado y reinsertado en el Área Natural Protegida Manzano Histórico-Portillo de Piuquenes.

Además, destacaron que el accionar y el compromiso de todos los ciudadanos y visitantes "es fundamental para la protección de los cóndores y de toda nuestra fauna silvestre".

Cualquier persona que se encuentre con alguna situación de peligro a un cóndor o cualquier otro animal puede comunicarse a Fauna al 261-7503417 de lunes a viernes de 8 a 13, al correo [email protected], en el portal ticketsform.mendoza.gov.ar o al 911 para pedir la intervención de la Policía Rural.