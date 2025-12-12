Lanzaron el operativo verano con tres paradores en la Ruta 7 para quienes viajen a Chile

espera parador Uspallata.jpg En días de mucha circulación, los autos son frenados en el parador de Uspallata y pueden seguir viaje a medida que se libera la Aduana.

Los tres paradores en el camino a Chile

Serán tres los puntos clave: Uspallata, Penitentes y un parador de apoyo en Potrerillos. Estos espacios no solo ofrecerán baños, provisión de agua y acceso a alimentos, sino que cumplirán una función crucial en la regulación del tránsito. Además, se reforzará la disponibilidad de servicios sanitarios en Horcones.

“Los paradores funcionaron muy bien el año pasado. Permitieron que, a medida que se descomprimía Aduana, los vehículos avanzaran guiados por las fuerzas provinciales, lo que redujo siniestros viales y dio mayor seguridad en la zona”, señaló Corvalán.

La iniciativa se mantendrá activa desde el 20 de diciembre hasta marzo del 2026, con la posibilidad de extenderse en el período de Semana Santa.

Como parte de la articulación con Nación, todos los organismos con competencia en la Ruta 7 -Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza, CNRT, Agencia Nacional de Seguridad Vial y las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo- coordinarán controles rigurosos de documentación, alcoholemia y velocidad para garantizar la seguridad de todos los viajeros.

Otro eje fundamental será la aplicación PASAR, una herramienta que permitirá informar al usuario en tiempo real sobre eventos climáticos, posibles cortes de ruta, demoras o el estado general de la calzada. "La información oportuna mejora la seguridad y permite planificar mejor el viaje en la Ruta 7”, remarcó Corvalán.