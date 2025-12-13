Descubre Marketon: el shopping digital que revoluciona las compras digitales con grandes descuentos

La información sobre tiempo de entrega y tarifas se encuentra dentro de cada publicación, dependiendo del proveedor. Los envíos están disponibles para todo el territorio argentino.

Una protección antifraude

Este shopping online fue desarrollado por la agencia Made Of, liderada por Julián Giovannini y un equipo con más de 12 años de experiencia en el sector digital. La plataforma no es solo un sitio de compras: es un ecosistema seguro y accesible diseñado tanto para compradores como vendedores, ya sea de la provincia como de todo el país.

celulares merket En cada producto puedes encontrar miles de ofertas.

Marketon cuenta con protección antifraude impulsada por Kion y procesadores de pago como GetNet by Santander. Toda persona mayor de edad que cuente con una tarjeta emitida por Naranja X o Santander puede compra.

En cuanto a los productos que brinda el comercio, estos abarcan una variedad de productos, desde electrodomésticos, ropa, accesorios, maquillaje hasta artículos para el hogar y libros. Lo que hace único a Marketon es el enfoque personalizado que ofrece: la experiencia se adapta a tu ubicación e intereses, recomendando productos locales de Córdoba y extendiéndose a nivel nacional.