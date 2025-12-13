Descubre Marketon: el shopping digital que revoluciona las compras digitales con grandes descuentos

Miles de personas realizan compras online en Marketplace de Facebook. Pero en este se corre el riesgo de estafa o de comprar productos de mala calidad. Por esta razón una empresa en Córdoba creo Marketón. Un shopping online que permite comprar productos de buena calidad de manera remota y con descuentos.
Un shopping online
Marketón es un marketplace nacido en Córdoba y con alcance nacional, donde podés encontrar múltiples categorías de producto de marcas líderes. Desde el sitio web se brinda un entorno integral con herramientas para comprar por internet, pagar de forma digital y recibir los productos, incluyendo opciones de financiamiento y promociones especiales con marcas reconocidas.
Actualmente, podés abonar con tarjetas de crédito y débito emitidas por Naranja X y Santander. La confirmación de la compra dependerá de la autorización de la entidad emisora y de la validación antifraude correspondiente.
La información sobre tiempo de entrega y tarifas se encuentra dentro de cada publicación, dependiendo del proveedor. Los envíos están disponibles para todo el territorio argentino.
Una protección antifraude
Este shopping online fue desarrollado por la agencia Made Of, liderada por Julián Giovannini y un equipo con más de 12 años de experiencia en el sector digital. La plataforma no es solo un sitio de compras: es un ecosistema seguro y accesible diseñado tanto para compradores como vendedores, ya sea de la provincia como de todo el país.
Marketon cuenta con protección antifraude impulsada por Kion y procesadores de pago como GetNet by Santander. Toda persona mayor de edad que cuente con una tarjeta emitida por Naranja X o Santander puede compra.
En cuanto a los productos que brinda el comercio, estos abarcan una variedad de productos, desde electrodomésticos, ropa, accesorios, maquillaje hasta artículos para el hogar y libros. Lo que hace único a Marketon es el enfoque personalizado que ofrece: la experiencia se adapta a tu ubicación e intereses, recomendando productos locales de Córdoba y extendiéndose a nivel nacional.