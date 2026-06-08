¿Se acabó el sueño americano? El drástico cambio en Estados Unidos que frena las hipotecas para inmigrantes

El argumento de los bancos: La deportación como "riesgo financiero"

De acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal bajo la Ley de Veracidad en los Préstamos (Regulation Z), las autoridades financieras argumentan que los acreedores deben evaluar rigurosamente la "capacidad de pago" de un consumidor. Bajo esta nueva óptica, el gobierno enfatiza que la situación legal en el país es un factor directo de riesgo financiero.

El argumento central de la CFPB es contundente: si un solicitante carece de presencia legal o de una autorización de empleo permanente, se encuentra expuesto a una posible remoción o deportación. Este escenario, según la nueva guía, representa un riesgo de interrupción de ingresos, lo que comprometería la devolución de una hipoteca a largo plazo (de 15 o 30 años).

El dato clave: La guía especifica que los bancos pueden considerar el estatus migratorio, la presencia legal y la duración de los permisos de trabajo para calcular la estabilidad del ingreso. Si se percibe un riesgo de remoción debido a políticas de control migratorio, el banco está facultado para denegar el crédito basándose en este factor.

Se tumba la protección al migrante de 2023

Este nuevo criterio tumba por completo la política conjunta emitida en 2023 por la CFPB y el Departamento de Justicia (DOJ). En aquel momento, el gobierno federal había advertido a las instituciones financieras que negar créditos de forma masiva basándose únicamente en el estatus migratorio constituía una violación a la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Crédito (ECOA) por discriminación.

Sin embargo, la nueva directriz de 2026 estipula que la advertencia de 2023 generó "confusión y cargas de cumplimiento excesivas" para los bancos. La postura actual aclara que la ley ECOA permite considerar el estatus migratorio si este se vincula con el riesgo de impago.

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¿A quiénes afecta esta medida en EE.UU., México y Puerto Rico?

El impacto de esta normativa se sentirá con fuerza en las principales comunidades latinas, donde la adquisición de propiedades en EE.UU. conecta a miles de familias transnacionales:

Inmigrantes Indocumentados: Quienes utilizaban vías alternativas como el Número de Identificación Personal del Contribuyente ( ITIN ) para demostrar ingresos y pagar impuestos con la esperanza de comprar casa, enfrentarán filtros bancarios drásticamente más duros.

Quienes utilizaban vías alternativas como el Número de Identificación Personal del Contribuyente ( ) para demostrar ingresos y pagar impuestos con la esperanza de comprar casa, enfrentarán filtros bancarios drásticamente más duros. Beneficiarios de DACA y TPS: Aunque cuentan con permisos de trabajo legítimos, la naturaleza temporal de estos programas y las recientes revisiones o pausas administrativas del gobierno en 2026 aumentan la percepción de "riesgo de terminación laboral" para los comités de crédito bancario.

Aunque cuentan con permisos de trabajo legítimos, la naturaleza temporal de estos programas y las recientes revisiones o pausas administrativas del gobierno en 2026 aumentan la percepción de "riesgo de terminación laboral" para los comités de crédito bancario. Familias de Estatus Mixto: Parejas donde uno de los cónyuges es ciudadano o residente permanente y el otro se encuentra indocumentado verán trabas severas al intentar cofirmar una hipoteca.

Parejas donde uno de los cónyuges es ciudadano o residente permanente y el otro se encuentra indocumentado verán trabas severas al intentar cofirmar una hipoteca. El lazo con México y Puerto Rico: Gran parte del capital acumulado por mexicanos en EE.UU. se destina al patrimonio inmobiliario familiar. En el caso de Puerto Rico, el ecosistema financiero e hipotecario opera bajo las mismas regulaciones federales, por lo que el endurecimiento del crédito impactará la liquidez de la banca en la isla.

A pesar de que el documento de la CFPB aclara que esta guía no tiene rango de ley estrictamente vinculante, en la práctica funciona como el "semáforo verde" de los reguladores federales. Ningún banco querrá asumir riesgos regulatorios, por lo que se prevé una contracción inmediata en la oferta de hipotecas con ITIN para no ciudadanos durante la segunda mitad de 2026.