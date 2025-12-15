Balonmano: el femenino tiene campeón 2025 y el masculino va a final anual

En mujeres, la Municipalidad de Maipú se convirtió en el mejor del año 2025 al vencer en la final del torneo Clausura a Regatas por 22 a 18, en la categoría Liga de Honor de Amebal. En el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui, las locales lograron sacar los 4 goles de ventaja en la última parte del partido para adjudicarse el torneo Clausura. Así, repitieron corona, metieron doblete con el título del Apertura y se quedaron con el título anual.

También en la jornada del domingo, los varones de la Muni de Maipú no pudieron y el festejo se trasladó a la Municipalidad de Tupungato que ganó la final del Clausura por 29 a 28 (el primer tiempo lo ganaban 14-11). Como los maipucinos ganaron el Apertura, habrá una final anual para definir al campeón 2025.