Cierre de temporada

Balonmano: el femenino tiene campeón 2025 y el masculino va a final anual

El fin de semana coronó a una Municipalidad de Maipú infalible en el balonmano femenino mientras que el rey del masculino tendrá una los final.

La Municipalidad de Maipú ganó ambos títulos en femenino.

El balonmano de Mendoza empieza a encarar su recta final. En femenino, la historia quedó sentenciada porque ganó Municipalidad de Maipú ambos semestres (Apertura y Clausura), mientras que en la rama masculina habrá final anual, ya que Tupungato le ganó a Maipú el Clausura.

En mujeres, la Municipalidad de Maipú se convirtió en el mejor del año 2025 al vencer en la final del torneo Clausura a Regatas por 22 a 18, en la categoría Liga de Honor de Amebal. En el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui, las locales lograron sacar los 4 goles de ventaja en la última parte del partido para adjudicarse el torneo Clausura. Así, repitieron corona, metieron doblete con el título del Apertura y se quedaron con el título anual.

También en la jornada del domingo, los varones de la Muni de Maipú no pudieron y el festejo se trasladó a la Municipalidad de Tupungato que ganó la final del Clausura por 29 a 28 (el primer tiempo lo ganaban 14-11). Como los maipucinos ganaron el Apertura, habrá una final anual para definir al campeón 2025.

Tupungato gan&oacute; el Clausura y va por final anual.

Los deportes de Mendoza que aún no cierran el 2025

Además del balonmano, quedan algunas disciplinas que todavía no terminan su año. El futsal, rugby, hockey sobre césped, hockey sobre patines, vóley, tenis y boxeo bajaron el telón y dirimieron campeones, en tanto queda por delante el desenlace del básquet (final anual en masculino y definición en Clausura femenino).

