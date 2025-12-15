Confirmaron cuándo se juega la Finalissima entre la Selección argentina y la de España

Según informó Gastón Edul, la Finalissima se disputará el 27 de marzo de 2026 en el Lusail Stadium, mismo escenario donde la Selección argentina consiguió salir campeón de Qatar 2022 tras vencer a Francia en los penales.

El encuentro tendrá lugar en la fecha FIFA de marzo, por lo tanto los equipos argentinos no se verán afectados por la posible convocatoria de sus jugadores.

¿Por qué se juega la Finalissima?

La copa internacional en disputa la juega el campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa, en un partido oficial que entrega el trofeo de la Finalissima.

Se trata de un acuerdo entre CONMEBOL y UEFA pensado para fortalecer la relación entre ambas confederaciones mientras que sirve para poner en juego una superfinal intercontinental entre selecciones. Además, recupera el espíritu de la antigua Copa Artemio Franchi, que se disputó en 1985 y 1993.

La última edición tuvo como protagonista a la Selección argentina y a la italiana en la final jugada en Wembley, donde el conjunto nacional venció al europeo por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Selección-argentina-Finalissima.jpg La Selección argentina venció en la Finalissima de 2022 a Italia.

Actualmente España ocupa el primer puesto en el ranking FIFA y es considerada como una de las mejores selecciones ya que presentan un juego atractivo y dinámico, además de contar con jugadores jovenes que ya son figuras en sus respectivos equipos por lo que tienen un gran presente con planificación en el futuro.

Por su lado, la Selección argentina ocupa el segundo puesto del ranking FIFA mientras que tendrá en sus filas la última presentación mundialista de Lionel Messi, el capitán que condujo al equipo a ganar la Tercera en Qatar 2022. Lionel Scaloni ha mantenido a gran parte de los campeones del mundo, pero también encabezó un recambio de jugadores interesante que servirá para ir diagramando el equipo que se viene.