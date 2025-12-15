Esconder monedas en el Árbol de Navidad: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Además de lo mencionado, este ritual también sirve para abrir caminos laborales y reforzar una mentalidad positiva. La cantidad que debes usar son siete monedas, en lo posible doradas.

Este ritual simboliza el cierre de ciclos y la renovación para recibir bendiciones en el nuevo año, según creencias de Feng Shui y otras tradiciones. ¿Cómo realizarlo correctamente?

monedas En este ritual, las monedas deben tener una apariencia similar al oro.

Busca monedas doradas o de color oro, asociadas con la riqueza. Coloca siete monedas en bolsitas rojas o doradas y cuélgalas en el árbol para simbolizar un flujo constante de energía próspera. Usa amuletos chinos de la fortuna, atados con cinta roja, para potenciar el efecto. Puedes esconderlas entre las ramas, cerca de las raíces, o incluso bajo el plato de cada comensal en Nochebuena como buen deseo.

Por qué el rojo y el verde son los colores de la Navidad

Por un lado, el rojo puede simbolizar para la religión católica la sangre de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo. Se considera una virtud y representa al amor de Dios. Por su parte, el verde simboliza el tiempo de esperanza y renacimiento. Como puedes ver, nada está elegido al azar en la Navidad.

El rojo es un color que transmite dinamismo, fortaleza y confianza. Este color se relaciona con la Navidad y la campaña publicitaria de Coca Cola de 1930, que mostraba un Papa Noel con un traje rojo brillante.

El color verde se lleva muy bien con el rojo. Además, el muérdago, los pinos y los arbustos que se relacionan con esta festividad siempre son de un color verde intenso que caracteriza a la Navidad.