Hardan Curi, leyenda del fútbol local: el día que jugó con Pelé, su etapa como DT en Mendoza y el recuerdo del Víctor

hardan curi Hardan Curi, una de las leyendas del fútbol de Mendoza. Foto: Gentileza.

Curi fue un estandarte de aquella década en Mendoza. Jugó en San Martín en el '63, también en Huracán Las Heras, Andes Talleres, Maipú y en la Liga sanrafaelina. Luego se dedicó al rol de entrenador en el que comandó grandes planteles en Gimnaia y Esgrima, en Independiente Rivadavia, Guaymallén, entre otros. "Con Independiente Rivadavia gané 7 títulos. Hicimos una campaña brillante en el Nacional del '82", recordó al respecto.

La alegría de Gimnasia y Esgrima en Primera División, el recuerdo del Víctor Legrotaglie y el partido en el que venció a un grande como San Lorenzo

Sobre la llegada de Gimnasia a Primera División, Hardan Curi expresó todo su cariño hacia el club que lo depositó en la provincia que hoy es tan suya como cualquier persona nacida en la tierra de sol y del buen vino. "Es una alegría tremenda que Gimnasia esté en Primera. A Gimnasia le debo todo de Mendoza. Me trajo a los 23 años de Buenos Aires y todavía estoy acá a los 89 años. Estoy muy agradecido a Gimnasia, amo al club y le deseo lo mejor".

En la década del 70, Hardan Curi dirigía a Gimnasia y sus recuerdos del histórico 5 a 2 ante San Lorenzo por el Torneo Nacional son algunos de los flashes que repasó el Turco en Radio Nihuil. "En el año '71 yo dirigía Gimnasia y le ganamos a San Lorenzo 5 a 2 en Buenos Aires. Teníamos un equipazo. Gimnasia jugó hasta el último momento para clasificarse y entraron San Lorenzo y Rosario Central al final". En un esfuerzo colectivo por rearmar aquel once, el ex DT confirmó la siguiente alineación de aquella memorable jornada: Pedone, Polaco Torres, Cura Vergara, Pereyra, Sosa, Guayama, Fornari, Víctor Legrotaglie, Benítez, Ibáñez y Guzmán.

equipo de curi 71 El equipo del 71 de Gimnasia y Esgrima dirigido por Hardan Curi.

Al momento de definir al Víctor Legrotaglie, Hardan Curi aseguró: "Era un fenómeno de esa época. Ahora no sé si podría jugar por la velocidad con la que se está jugando el fútbol en esta época. Pero en aquella época era un maestro superior a todos. Paraba la pelota, la pisaba, se daba vuelta y hacía pases increíbles".

El día que lo secuestraron en sus tiempos de jugador de Huracán Las Heras

En otro pasaje de la entrevista, Hardan Curi relató la historia de cuando fue secuestrado en épocas en que defendía la camiseta de Huracán Las Heras. "Fue terrible. Yo me había fracturado el pie izquierdo en el último entrenamiento en la cancha de Huracán, un viernes a la tarde. Cuando llego a mi casa, no daba más del dolor. Mi señora me llevó el sábado en la mañana a la clínica y allí me enyesaron. Ese sábado jugaban Huracán con Gimnasia y ganó Gimnasia entonces dijeron que yo me había vendido, que me había enyesado de mentira. Me secuestraron el lunes y me llevaron por todos lados hasta la noche. Me llevaron a un médico para hacer una radiografía, me hicieron subir muchos pisos con el pie quebrado. A la media hora vino el médico con la radiografía que mostraba la fractura. Me trataron muy mal, me pegaron en el pie. Eran hinchas de Huracán y querían ver si era verdad la lesión".

El partido ante el Santos de Pelé

Fue histórica la jornada en que Hardan Curi enfrentó al Santos de Pelé en el año 1963 jugando para Godoy Cruz. En su relato, el Turco así lo recordó: "Íbamos perdiendo 1 a 0. Jugaba pelé y todos los famosos de ese equipo. Yo entré en el segundo tiempo y, en un centro en el área grande, salté y puse la pelota en el ángulo del arquero. Me vinieron a abrazar todos en la cancha por el gol, casi me ahogo (risas). Cuando fui a la mitad de cancha, me dio un abrazo y me felicitó Pelé. Fue una gran alegría para mí".

santos de pelé en mendoza El día que el Santos de Pelé jugó con Godoy Cruz en Mendoza. Foto: Gentileza.

Además de aquel partido, Curi aprovechó para mencionar a los mejores de aquella época en Mendoza, incluyendo a Legrotaglie, Converti, Montes de Oca, el mismísimo Hardan Curi y Ledesma.

La entrevista completa