Premios The Best: con Dibu Martínez y sin Messi entre los nominados, la FIFA confirmó la fecha de la entrega del galardón
Los Premios The Best que organiza la FIFA ya tienen fecha de entrega. La novedad es que, por primera vez desde 2007, Messi no aparece en la lista de nominados en la rama de "Mejor Jugador". Dibu Martínez otra vez con chances como "Mejor arquero".
Los Premios The Best que entrega la FIFA se otorgarán este martes 16 de diciembre en el Fairmont Katara Hall de Doha, a partir de las 14 horas de Argentina. El reconocimiento individual a los mejores jugadores de la temporada tendrá la ausencia histórica deLionel Messi. El rosarino apareció de manera ininterrumpida en la lista de nominados de la categoría "Mejor jugador" desde 2007 (cuando todavía el premio estaba ligado al Balón de Oro), y este año faltará por primera vez en 18 temporadas.
Dibu Martínez es el argentino que nuevamente aparece en el listado de los mejores, siendo el único portero en la historia que ganó el galardón en dos ocasiones: en el 2022 y en el 2024. Junto al marplatense, aparece un compatriota en la categoría de "Mejor hinchada" y la mayoría de los nombres de los futbolistas argentinos se concentra en la categoría de "Once ideal", ninguno aparece en la categoría de "Mejor jugador".
Premios The Best: los argentinos nominados
Dibu Martínez pelea en la categoría de "Mejor arquero" con Gianluigi Donnarumma, campeón con el PSG y máximo favorito; con Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Alisson Becker, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.
En la categoría de "Mejor hinchada" figura el argentino Alejo Ciganotto, fanático de Racing que recorrió más de 6.500km en la Copa Sudamericana 2024 para alentar a la Academia que finalmente se consagró como campeón ese año.
Si bien es un reconocimiento menor a la distinción individual de cada categoría, los nombres argentinos aparecen en cantidad en la categoría de "Once ideal". Son susceptibles de ser elegidos para integrar los cupos de esta rama: Lionel Messi (aquí sí aparece en lo colectivo), Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.