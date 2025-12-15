Premios The Best: con Dibu Martínez y sin Messi entre los nominados, la FIFA confirmó la fecha de la entrega del galardón

Dibu Martínez es el argentino que nuevamente aparece en el listado de los mejores, siendo el único portero en la historia que ganó el galardón en dos ocasiones: en el 2022 y en el 2024. Junto al marplatense, aparece un compatriota en la categoría de "Mejor hinchada" y la mayoría de los nombres de los futbolistas argentinos se concentra en la categoría de "Once ideal", ninguno aparece en la categoría de "Mejor jugador".

Premios The Best: los argentinos nominados

Dibu Martínez pelea en la categoría de "Mejor arquero" con Gianluigi Donnarumma, campeón con el PSG y máximo favorito; con Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Alisson Becker, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.