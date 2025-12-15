El Conicet se quedó con el Martín Fierro de Oro por su histórica transmisión científica en el fondo del mar

El proyecto de transmisión en vivo protagonizado por científicos del Conicet en el cañón submarino Mar del Plata se consagró como el máximo ganador de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025. La iniciativa obtuvo el Martín Fierro de Oro durante la gala realizada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
La ceremonia marcó un hito al distinguir, por primera vez, a los contenidos digitales que transformaron las formas de comunicar, informar y entretener en el ecosistema del streaming.
Durante la premiación, el público ovacionó a los investigadores al grito de “Conicet, Conicet” y celebró su trabajo. Además del máximo galardón, la transmisión especial “Fondo del Mar”, una producción realizada junto al Schmidt Ocean Institute, fue reconocida como Mejor Transmisión Especial, convirtiéndose en la única propuesta en obtener dos distinciones en la noche.
Según destacaron desde la organización, la expedición científica, que se extendió durante 21 días, superó los 18 millones de visualizaciones y despertó el interés de grandes y chicos por la oceanografía y la biología marina.
“Fondo del Mar”, del Conicet
“Fondo del Mar” consistió en la cobertura en vivo de una expedición científica en el Atlántico argentino, con imágenes captadas a gran profundidad mediante tecnología de exploración oceánica y explicaciones a cargo de investigadores del Conicet. El contenido fue emitido a través de plataformas digitales y concebido especialmente para el formato streaming.
Al recibir el Martín Fierro de Oro, integrantes del equipo —Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez— agradecieron el reconocimiento y subrayaron que el objetivo del proyecto fue “acercar la ciencia al público” mediante herramientas digitales. También resaltaron el trabajo conjunto con el Schmidt Ocean Institute y el esfuerzo de los equipos científicos y técnicos involucrados.
“Estos premios son de nuestras familias, de nuestros docentes y de nuestros institutos que nos acompañan día a día”, expresó uno de los ganadores. En esa línea, otro integrante del equipo afirmó: “No se puede conservar lo que no se conoce. Ya conocemos el mar; ahora hay que cuidarlo”.
Desde el Conicet destacaron que la experiencia permitió mostrar procesos de investigación científica en tiempo real, en un formato accesible para audiencias masivas y sin resignar los estándares propios del trabajo científico.
Otros ganadores de los Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025
- Martín Fierro de Oro: “Fondo del Mar” (Conicet).
-
Conducción femenina: Nati Jota (OLGA).
Conducción masculina: Luquita Rodríguez (Vorterix).
Co-conducción masculina: Damián Betular (OLGA).
Co-conducción femenina: Yoyi Francella (Luzu TV).
Voz periodística: Iván Schargrodsky (C+ / Cenital).
Figura humorística femenina: Momi Giardina (Luzu TV).
Figura humorística masculina: Martín Garabal (Luzu TV).
Entrevistador/a: Juan Pablo Varsky (Clank).
Voz periodística deportiva: Flavio Azzaro (AZZ).
Dupla del año: Germán Beder y Joaco Cavanna (Vorterix).
Magazine: Sería Increíble (OLGA).
Talento revelación: Ángela Torres (Luzu TV).
Columnista: Seba De Caro (Gelatina).
Streamer: Davo.
Programa semanal: Mi primo es así (OLGA)).
Interés general: Nadie Dice Nada (Luzu TV),.
Humorístico: Soñé Que Volaba (OLGA).
Programa revelación: Tapados de Laburo (OLGA).
Más border del streaming (programa): Lo del Turco (La Canchita TV).
Transmisión especial: Stream Conicet: Fondo del Mar (Schmidt Ocean Institute).
Transmisión especial musical: Gracias Mercedes (OLGA).
Informativo: Segurola y Habana (Futurock) y La mañana de Infobae (Infobae).
Político: Industria Nacional (Gelatina).
Deportivo: Cuidemos el Fútbol (AZZ).
Musical: Un Poco de Ruido (Un Poco de Ruido).
De actualidad: Ángel responde (Bondi).
Mejor contenido on demand: La Cruda (OLGA).
Mejor producción integral: OLGA.
Stream react: La Voz (Streams Telefe & Luzu TV).
Programa federal: Cabaret Voltaire (Brindis TV – Rosario) y Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones).
Mejor comunidad del público: Luzu TV.
Clip del año: Luzu TV.