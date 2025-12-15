El Conicet se quedó con el Martín Fierro de Oro por su histórica transmisión científica en el fondo del mar

Según destacaron desde la organización, la expedición científica, que se extendió durante 21 días, superó los 18 millones de visualizaciones y despertó el interés de grandes y chicos por la oceanografía y la biología marina.

conicet Los representantes del Conicet reciben una de las distinciones.

“Fondo del Mar”, del Conicet

“Fondo del Mar” consistió en la cobertura en vivo de una expedición científica en el Atlántico argentino, con imágenes captadas a gran profundidad mediante tecnología de exploración oceánica y explicaciones a cargo de investigadores del Conicet. El contenido fue emitido a través de plataformas digitales y concebido especialmente para el formato streaming.

Al recibir el Martín Fierro de Oro, integrantes del equipo —Nadia Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez— agradecieron el reconocimiento y subrayaron que el objetivo del proyecto fue “acercar la ciencia al público” mediante herramientas digitales. También resaltaron el trabajo conjunto con el Schmidt Ocean Institute y el esfuerzo de los equipos científicos y técnicos involucrados.

“Estos premios son de nuestras familias, de nuestros docentes y de nuestros institutos que nos acompañan día a día”, expresó uno de los ganadores. En esa línea, otro integrante del equipo afirmó: “No se puede conservar lo que no se conoce. Ya conocemos el mar; ahora hay que cuidarlo”.

Desde el Conicet destacaron que la experiencia permitió mostrar procesos de investigación científica en tiempo real, en un formato accesible para audiencias masivas y sin resignar los estándares propios del trabajo científico.

en el fondo del mar

Otros ganadores de los Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025