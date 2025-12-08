El Conicet descubrió en Las Heras resto fósiles de plantas que tienen más de 240 millones de años

Según explicaron los investigadores, conocer con exactitud la edad de estos fósiles permite ubicar con mayor precisión cómo y cuándo se desarrollaron las primeras comunidades vegetales complejas.

Cómo era el paisaje mendocino hace 240 millones de años

Los restos fósiles permitieron reconstruir antiguos ambientes lacustres, es decir, zonas de lagos y sus orillas. Allí crecían distintas especies de plantas, tanto con órganos reproductivos como vegetativos, que eran comunes durante el Triásico.

La excelente preservación de los restos fósiles de plantas se debió a condiciones ambientales particulares: los fondos de los lagos no tenían oxígeno y una alta acumulación de sedimentos cubrió rápidamente las plantas, evitando que se degradaran con el paso del tiempo.

Conicet investigadores restos fósiles de plantas Parte del equipo de investigadores del Ianigla que dio con los restos fósiles de plantas. Conicet

Un registro raro a nivel mundial

Cecilia Benavente, investigadora del Conicet en el Ianigla y coautora del estudio, destacó que existen muy pocos ecosistemas terrestres de esta época preservados con dataciones precisas en el mundo. En ese contexto, el registro mendocino adquiere relevancia científica internacional.

Los restos fósiles fueron encontrados en la Formación Santa Clara Arriba, parte del Grupo El Peñasco, dentro de la cuenca cuyana, compuesta íntegramente por rocas del Triásico.

Clima antiguo y patrimonio natural

El hallazgo también abre la puerta a nuevas investigaciones sobre el clima del pasado. Durante el Anisiano hubo un periodo de elevada humedad, comprobado hasta ahora solo en el hemisferio norte. La presencia de un ecosistema terrestre bien conservado en Mendoza permitirá analizar si ese fenómeno también ocurrió en el hemisferio sur.

Finalmente, los investigadores recordaron que los fósiles son patrimonio natural protegido por ley. Su estudio no solo permite reconstruir la historia de la vida en la Tierra, sino también comprender los procesos evolutivos que dieron forma a los paisajes actuales.