Cómo ahuyentar a las abejas de casa usando un poco de ajo: repelente casero y efectivo

Como se dijo antes, el olor del ajo resulta ser desagradable para las abejas, que lo evitan, y se mantienen alejadas de tu jardín sin la necesidad de dañarlas.

Para preparar un repelente casero, el primer paso es el de picar los dientes de ajo en trocitos. Más precisamente serán 5 o 6, que luego debes colocar en un recipiente con agua para dejarlos reposar.

Luego de 24 horas, hervirás el líquido del recipiente durante 20 o 25 minutos y luego lo colarás, dejándolo enfriar. Por último, verte la solución en un recipiente.

Ajo El ajo puede ser un excelente repelente para las abejas en casa.

Ya con la preparación en mano, lo que vas a hacer es rociar aquellas áreas en donde has detectado la presencia de abejas. Generalmente, estos lugares suelen ser la entrada de casa y los marcos de puertas y ventanas.

El olor del ajo se disipa con el tiempo, por lo que deberás reemplazar el líquido de la solución y volver a aplicarlo regularmente (cada pocos días o después de la lluvia).

Por qué no debes matar a las abejas de tu casa

No debes matar a las abejas de tu casa porque son polinizadores esenciales para la producción de alimentos (casi el 75% de los cultivos), fundamentales para la biodiversidad, el equilibrio de los ecosistemas y la economía global.

Si una abeja entra en casa, lo mejor es ayudarla a salir abriendo ventanas para protegerla a ella y a nuestro planeta. Si quieres ahuyentarla, entonces debes utilizar un poco de ajo para que no se metan en tu terreno. ¿Conocías esta solución?