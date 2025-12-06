El presidente de FIFA le pidió disculpas a Scaloni y finalmente pudo tocar la Copa del Mundo sin guantes

El presidente de FIFA aprovechó la nueva gala para disculparse con el oriundo de Pujato, quiene este viernes utilizó guantes blancos para portar el trofeo de la Copa del Mundo.

"Pido disculpas en nombre de la FIFA, no lo sabía. claro que los campeones del mundo pueden tocar la Copa. Les pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho ahora el grande O Fenómeno", soltó el directivo en referencia a su charla con Ronaldo Nazario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1997368941459484922&partner=&hide_thread=false Gianni Infantino le pidió disculpas a Lionel Scaloni por lo ocurrido en la ceremonia del dia de ayer. El presidente de la FIFA NO SABÍA que los Campeones del Mundo podían tocar la copa sin guantes #MundialXTelefe pic.twitter.com/BisJYOEcDp — telefe (@telefe) December 6, 2025

Acto seguido, Scaloni recibió el trofeo de manos de Infantino y subió al escenario. Tras los aplausos y saludar a los presentes, con un guiño especial al astro brasilero, manifestó: "Me habían dicho que no podía tocarla sin guantes. Se ve que la persona. No pasa nada".