El presidente de FIFA le pidió disculpas a Scaloni y finalmente pudo tocar la Copa del Mundo sin guantes

Gianni Infantino, presidente de FIFA, se disculpó con Lionel Scaloni por lo sucedido este viernes en Washington

Fabián Salamone
Gianni Ifantino le pidió disculpas a Lionel Scaloni por lo sucedido.

Fue, sin dudas, una de las imágenes más particulares de la gala que se desarrolló este viernes en Washington. Lionel Scaloni subió al escenario con la Copa del Mundo en sus manos pero, llamativamente, desde la organización lo obligaron a usar guantes blancos.

Este sábado, cuando se confirmaron los días, horarios y sedes de los partidos del Mundial 2026, el DT de la Selección argentina tuvo su revancha. El propio Gianni Infantino, presidente de FIFA, le pidió disculpas por lo sucedido.

Lionel Scaloni sorprendió este viernes, cuando usó guantes para alzar la Copa del Mundo.

El pedido de disculpas a Lionel Scaloni

En medio de la confirmación de las sedes, días y horarios de los partidos del Mundial 2026, Gianni Infantino se tomó un minuto para hablarle a Lionel Scaloni, director técnico del vigente campeón del mundo.

El presidente de FIFA aprovechó la nueva gala para disculparse con el oriundo de Pujato, quiene este viernes utilizó guantes blancos para portar el trofeo de la Copa del Mundo.

"Pido disculpas en nombre de la FIFA, no lo sabía. claro que los campeones del mundo pueden tocar la Copa. Les pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho ahora el grande O Fenómeno", soltó el directivo en referencia a su charla con Ronaldo Nazario.

Acto seguido, Scaloni recibió el trofeo de manos de Infantino y subió al escenario. Tras los aplausos y saludar a los presentes, con un guiño especial al astro brasilero, manifestó: "Me habían dicho que no podía tocarla sin guantes. Se ve que la persona. No pasa nada".

