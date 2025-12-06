El paso fronterizo más alto de Argentina se encuentra en la provincia menos esperada: ¿cuál?

La ruta de acceso en Argentina es la Ruta Nacional 150; en Chile, la Ruta CH41 y forma parte del llamado Corredor Bioceánico Central, una arteria estratégica que propone facilitar el tránsito comercial, turístico y de carga entre Argentina y Chile, conectando en última instancia con el océano Pacífico.

paso fronterizo agua negra en san juan (2) Agua Negra se encuentra a una altura de 4.780 metros sobre el nivel del mar.

Debido a su altitud y condiciones climáticas como nevadas, frío, nieve, el paso no está abierto todo el año. Suele habilitarse en temporada estival, cuando el deshielo permite el tránsito seguro. Aun así, muchos tramos de la ruta son de ripio no pavimentados, por lo que se recomienda precaución, especialmente en vehículos particulares.

Más allá de su valor estratégico, su ubicación y su peculiar característica, Agua Negra ofrece paisajes imponentes de la Cordillera de los Andes, mostrando sus alturas, vistas de montañas, valles patagónicos y naturaleza agreste. Para quienes gustan del turismo, aventura y el paisaje cordillerano, representa un destino atrayente, aunque desafiante.

Este cruce incluso es transitado en bicicleta por algunos valientes. Pues realmente impone un gran desafío y para los amantes de lo extremo, este lugar es único.