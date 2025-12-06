El paso fronterizo más alto de Argentina se encuentra en la provincia menos esperada: ¿cuál?

Una provincia argentina alberga el Paso Internacional más alto del país y, debido a su ubicación, a una distancia corta de grandes ciudades argentinas y chilenas, también está entre los más populares. Te contamos en esta nota de qué se trata.
Se trata del Paso Internacional Agua Negra. Se considera el paso fronterizo más alto entre Argentina y Chile. Se localiza en la provincia de San Juan, en la región noroeste del país, y comunica la localidad argentina de Las Flores (Departamento Iglesia) con la localidad chilena de Huanta, en la Región de Coquimbo.
El paso fronterizo más alto de Argentina se encuentra en la provincia de San Juan
El punto más alto del paso se ubica a aproximadamente 4.780 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que lo posiciona como uno de los cruces fronterizos de montaña más elevados de la región. Esa altitud se refleja en su clima, donde quien por allí pasa notará montaña, frío, y condiciones cambiantes que condicionan su operatividad.
La ruta de acceso en Argentina es la Ruta Nacional 150; en Chile, la Ruta CH41 y forma parte del llamado Corredor Bioceánico Central, una arteria estratégica que propone facilitar el tránsito comercial, turístico y de carga entre Argentina y Chile, conectando en última instancia con el océano Pacífico.
Debido a su altitud y condiciones climáticas como nevadas, frío, nieve, el paso no está abierto todo el año. Suele habilitarse en temporada estival, cuando el deshielo permite el tránsito seguro. Aun así, muchos tramos de la ruta son de ripio no pavimentados, por lo que se recomienda precaución, especialmente en vehículos particulares.
Más allá de su valor estratégico, su ubicación y su peculiar característica, Agua Negra ofrece paisajes imponentes de la Cordillera de los Andes, mostrando sus alturas, vistas de montañas, valles patagónicos y naturaleza agreste. Para quienes gustan del turismo, aventura y el paisaje cordillerano, representa un destino atrayente, aunque desafiante.
Este cruce incluso es transitado en bicicleta por algunos valientes. Pues realmente impone un gran desafío y para los amantes de lo extremo, este lugar es único.