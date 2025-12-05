Initium Elena 2019: la bodega bonsai argentina en un debut que ya es leyenda

La bodega Moor Barrio, reconocida como la única bodega bonsái de la Argentina, vuelve a ocupar el centro de la escena vitivinícola tras obtener una serie de importantes reconocimientos tanto en concursos internacionales como en la reconocida Guía Descorchados 2026, del prestigioso crítico chileno Patricio Tapia. De esta manera se consolida como uno de los proyectos más exclusivos y consistentes del país.
Fundada por Teresita Barrio y Cristian Moor, la bodega reafirma con estos premios su filosofía: elaborar vinos de autor en partidas extremadamente limitadas, con una dedicación artesanal y una profunda interpretación del terroir del Valle de Uco.
Premios Internacionales 2025: el debut del Initium Elena 2019
El nuevo Initium Elena 2019, un blend de 85% Malbec y 15% Cabernet Franc provenientes de Los Chacayes, en Tunuyán, Valle de Uco, debutó con una recepción extraordinaria en los principales certámenes internacionales:
- Doble Medalla de Oro – Gilbert & Gaillard International Challenge 2025 (Francia)
- 94 puntos – Vinous.com (Estados Unidos), evaluado por el crítico argentino Joaquín Hidalgo
- 95 puntos y Doble Medalla de Oro – Concurso Internacional Vinus 2025 (Argentina)
- Y ahora, en el ultimo reporte reciente de la guía Descorchados 2026, obtuvo 96 puntos y se ubica entre los mejores de la zona de Los Chacayes
Descorchados 2026: nuevos hitos para la bodega bonsái
A los premios internacionales se suman ahora las distinciones de la Guía Descorchados 2026, uno de los referentes más influyentes de la crítica en Sudamérica.
Initium Elena | 96 puntos
Distinguido dentro del ranking de los mejores vinos de Los Chacayes, reafirmando su posición como uno de los vinos revelación de la zona y confirmando la excelencia que ya había conquistado en el plano internacional.
Gran Malbec 2020 | 96 puntos
Seleccionado como el mejor vino de El Peral, un reconocimiento que destaca la capacidad de Moor Barrio para interpretar con precisión dos de los terroirs más importantes y contrastantes del Valle de Uco.
Espumante Moor Barrio | 92 puntos
Ingresó al ranking de los mejores espumantes de Argentina. Así, valida el trabajo de la bodega en un segmento donde la fineza y la técnica son esenciales.
Una filosofía única: la bodega bonsái
El concepto de bodega bonsái sintetiza la esencia de Moor Barrio: microproducciones, selección minuciosa, control absoluto de cada etapa y una búsqueda estética y sensorial que prioriza la calidad por encima de la escala productiva.
Un proyecto único en Argentina con proyección internacional
Con estos reconocimientos acumulados, Moor Barrio se consolida como un referente indiscutido de los vinos de alta gama, capaz de competir con etiquetas de las regiones más prestigiosas del mundo.
La combinación de su escala artesanal, su interpretación precisa del terroir y la consistencia de sus vinos, coloca al proyecto en un lugar único dentro del mapa del vino argentino.