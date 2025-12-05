Inicio empresas Bodegas
Bodega conquista al mundo

Initium Elena 2019: la bodega bonsai argentina en un debut que ya es leyenda

Moor barrio: la bodega bonsái argentina suma premios internacionales y se consagra en Descorchados 2026

Por UNO
Moor barrio: la bodega bonsái argentina suma premios internacionales y se consagra en descorchados 2026 con el vino Initium Elena que consiguió 96 puntos.

Moor barrio: la bodega bonsái argentina suma premios internacionales y se consagra en descorchados 2026 con el vino Initium Elena que consiguió 96 puntos.

La bodega Moor Barrio, reconocida como la única bodega bonsái de la Argentina, vuelve a ocupar el centro de la escena vitivinícola tras obtener una serie de importantes reconocimientos tanto en concursos internacionales como en la reconocida Guía Descorchados 2026, del prestigioso crítico chileno Patricio Tapia. De esta manera se consolida como uno de los proyectos más exclusivos y consistentes del país.

Fundada por Teresita Barrio y Cristian Moor, la bodega reafirma con estos premios su filosofía: elaborar vinos de autor en partidas extremadamente limitadas, con una dedicación artesanal y una profunda interpretación del terroir del Valle de Uco.

bodega bonsai argentina(2)
Los fundadores de la bodega Cristian Moor y Teresita Barrio, comparten su filosofía: elaborar vinos de autor en partidas extremadamente limitadas.

Los fundadores de la bodega Cristian Moor y Teresita Barrio, comparten su filosofía: elaborar vinos de autor en partidas extremadamente limitadas.

Premios Internacionales 2025: el debut del Initium Elena 2019

El nuevo Initium Elena 2019, un blend de 85% Malbec y 15% Cabernet Franc provenientes de Los Chacayes, en Tunuyán, Valle de Uco, debutó con una recepción extraordinaria en los principales certámenes internacionales:

  • Doble Medalla de Oro – Gilbert & Gaillard International Challenge 2025 (Francia)
  • 94 puntos – Vinous.com (Estados Unidos), evaluado por el crítico argentino Joaquín Hidalgo
  • 95 puntos y Doble Medalla de Oro – Concurso Internacional Vinus 2025 (Argentina)
  • Y ahora, en el ultimo reporte reciente de la guía Descorchados 2026, obtuvo 96 puntos y se ubica entre los mejores de la zona de Los Chacayes

Descorchados 2026: nuevos hitos para la bodega bonsái

A los premios internacionales se suman ahora las distinciones de la Guía Descorchados 2026, uno de los referentes más influyentes de la crítica en Sudamérica.

Initium Elena | 96 puntos

Distinguido dentro del ranking de los mejores vinos de Los Chacayes, reafirmando su posición como uno de los vinos revelación de la zona y confirmando la excelencia que ya había conquistado en el plano internacional.

Gran Malbec 2020 | 96 puntos

Seleccionado como el mejor vino de El Peral, un reconocimiento que destaca la capacidad de Moor Barrio para interpretar con precisión dos de los terroirs más importantes y contrastantes del Valle de Uco.

Espumante Moor Barrio | 92 puntos

Ingresó al ranking de los mejores espumantes de Argentina. Así, valida el trabajo de la bodega en un segmento donde la fineza y la técnica son esenciales.

POST_Puntaje Descorchados (1)
Los puntajes que obtuvieron los vinos de la bodega bonsai argentina.

Los puntajes que obtuvieron los vinos de la bodega bonsai argentina.

Una filosofía única: la bodega bonsái

El concepto de bodega bonsái sintetiza la esencia de Moor Barrio: microproducciones, selección minuciosa, control absoluto de cada etapa y una búsqueda estética y sensorial que prioriza la calidad por encima de la escala productiva.

“Estos premios acompañan el lanzamiento de un vino muy especial para nosotros, el Initium Elena 2019, dedicado a nuestra hija y soñado durante años. Sentimos que estos reconocimientos internacionales y nacionales son un apoyo al alma del proyecto y al legado que queremos construir.” Teresita Barrio y Cristian Moor “Estos premios acompañan el lanzamiento de un vino muy especial para nosotros, el Initium Elena 2019, dedicado a nuestra hija y soñado durante años. Sentimos que estos reconocimientos internacionales y nacionales son un apoyo al alma del proyecto y al legado que queremos construir.” Teresita Barrio y Cristian Moor

Un proyecto único en Argentina con proyección internacional

Con estos reconocimientos acumulados, Moor Barrio se consolida como un referente indiscutido de los vinos de alta gama, capaz de competir con etiquetas de las regiones más prestigiosas del mundo.

La combinación de su escala artesanal, su interpretación precisa del terroir y la consistencia de sus vinos, coloca al proyecto en un lugar único dentro del mapa del vino argentino.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar