Initium Elena 2019: la bodega bonsai argentina en un debut que ya es leyenda

Doble Medalla de Oro – Gilbert & Gaillard International Challenge 2025 (Francia)

94 puntos – Vinous.com (Estados Unidos) , evaluado por el crítico argentino Joaquín Hidalgo

95 puntos y Doble Medalla de Oro – Concurso Internacional Vinus 2025 (Argentina)

Y ahora, en el ultimo reporte reciente de la guía Descorchados 2026, obtuvo 96 puntos y se ubica entre los mejores de la zona de Los Chacayes

Descorchados 2026: nuevos hitos para la bodega bonsái

A los premios internacionales se suman ahora las distinciones de la Guía Descorchados 2026, uno de los referentes más influyentes de la crítica en Sudamérica.

Initium Elena | 96 puntos

Distinguido dentro del ranking de los mejores vinos de Los Chacayes, reafirmando su posición como uno de los vinos revelación de la zona y confirmando la excelencia que ya había conquistado en el plano internacional.

Gran Malbec 2020 | 96 puntos

Seleccionado como el mejor vino de El Peral, un reconocimiento que destaca la capacidad de Moor Barrio para interpretar con precisión dos de los terroirs más importantes y contrastantes del Valle de Uco.

Espumante Moor Barrio | 92 puntos

Ingresó al ranking de los mejores espumantes de Argentina. Así, valida el trabajo de la bodega en un segmento donde la fineza y la técnica son esenciales.

Una filosofía única: la bodega bonsái

El concepto de bodega bonsái sintetiza la esencia de Moor Barrio: microproducciones, selección minuciosa, control absoluto de cada etapa y una búsqueda estética y sensorial que prioriza la calidad por encima de la escala productiva.

"Estos premios acompañan el lanzamiento de un vino muy especial para nosotros, el Initium Elena 2019, dedicado a nuestra hija y soñado durante años. Sentimos que estos reconocimientos internacionales y nacionales son un apoyo al alma del proyecto y al legado que queremos construir." Teresita Barrio y Cristian Moor

Un proyecto único en Argentina con proyección internacional

Con estos reconocimientos acumulados, Moor Barrio se consolida como un referente indiscutido de los vinos de alta gama, capaz de competir con etiquetas de las regiones más prestigiosas del mundo.

La combinación de su escala artesanal, su interpretación precisa del terroir y la consistencia de sus vinos, coloca al proyecto en un lugar único dentro del mapa del vino argentino.