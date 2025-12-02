El viñedo más grande del mundo existe: dentro de él hay más de 250 bodegas y miles de variedades de vino

Este viñedo está en Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que ha convertido sus extensas llanuras en un auténtico océano de vides. Con más de 400.000 hectáreas plantadas, esta región concentra cerca de la mitad de toda la superficie vitivinícola del país, y se posiciona como una potencia global en producción, tradición y diversidad.
Castilla-La Manchana: una región que respira vino con el viñedo más grande del mundo
Castilla-La Mancha no solo es grande en extensión, sino también es enorme en historia vinícola. Su clima seco, sus inviernos fríos y sus veranos intensos le brindan a la vid un entorno perfecto para desarrollarse. La tierra, marcada por la tradición agrícola, se ha convertido en el corazón productivo del vino español.
Dentro de este gigantesco territorio se encuentran más de 250 bodegas que elaboran desde vinos jóvenes y frescos hasta reservas de categoría internacional. La combinación entre técnicas tradicionales y tecnología de última generación permite que la región produzca vinos competitivos, variados y de calidad creciente.
Una de las razones del prestigio de Castilla-La Mancha es su impresionante diversidad. La región alberga miles de variedades de uva, tanto autóctonas como internacionales. Entre las más destacadas se encuentran:
- Airén, la variedad blanca más plantada del mundo.
- Tempranillo, conocida localmente como Cencibel, ideal para tintos estructurados.
- Garnacha Tintorera, famosa por su profundo color rubí.
- Macabeo, perfecta para vinos frescos y aromáticos.
- Variedades internacionales como Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, que encuentran en la región un suelo fértil para adaptarse.
Esta amplitud permite que la oferta de vinos manchegos sea prácticamente inabarcable, con estilos que van desde los más ligeros y frutales hasta los complejos y envejecidos.
Caracteristicas de Castilla-La Mancha
- Castilla-La Mancha y se extiende sobre 182 municipios
- Aquí se produce cerca del 50% de la producción de vino de España.
- Según datos extraídos en 2019 de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE).
- Sus tierras, que reciben el agua de tres grandes ríos (Guadiana, Tajo y Júcar).
- Dentro del viñedo más grande del mundo hay más de 250 bodegas.
- Los tintos, rosados, y blancos tienen hasta 13 grados de graduación alcohólica.