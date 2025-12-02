El viñedo más grande del mundo existe: dentro de él hay más de 250 bodegas y miles de variedades de vino

Este viñedo está en Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que ha convertido sus extensas llanuras en un auténtico océano de vides. Con más de 400.000 hectáreas plantadas, esta región concentra cerca de la mitad de toda la superficie vitivinícola del país, y se posiciona como una potencia global en producción, tradición y diversidad.

Castilla-La Manchana: una región que respira vino con el viñedo más grande del mundo

Castilla-La Mancha no solo es grande en extensión, sino también es enorme en historia vinícola. Su clima seco, sus inviernos fríos y sus veranos intensos le brindan a la vid un entorno perfecto para desarrollarse. La tierra, marcada por la tradición agrícola, se ha convertido en el corazón productivo del vino español.