El lugar más silencioso del mundo: puedes escuchar tus propios latidos y nadie aguanta más de 45 minutos allí

hombre frente a una pared de silencio (1) Microsoft construyó una cámara anecoica.

Esta innovación de Microsoft no es lo que se espera, en realidad es el mundo del revés. Pues aquí el silencio no es sinónimo de tranquilidad, paz y armonía. Sino más bien se trata de una vivencia que genera un malestar impensado en los seres humanos.

Ubicado en la sede de Microsoft en Redmond, Washington; su diseño de cámaras anecoicas con cuñas de fibra de vidrio absorbe el 99.99% del sonido y crea un ambiente tan inquietante que la gente no soporta estar dentro por más de unos minutos.

El ruido de fondo en el interior de esta habitación se calculó en -20,6 decibeles. Es decir, un sonido similar al que se produce cuando las moléculas de aire chocan entre sí (-24 decibeles apróximadamente).

A la hora de ponerse manos a la obra con esta habitación no solo se tuvieron en cuenta ciertos aspectos, sino miles. Tal como:

pared de silencio (1) El cerebro filtra ruidos de fondo, por lo que, al eliminar todos los estímulos externos, se vuelve hiperconsciente de los sonidos internos del cuerpo.

La construcción está ubicada en una zona silenciosa.

Tiene seis capas de concreto, con 30 centímetros de espesor.

Cuenta con cables de acero posicionados en el piso.

68 resortes amortiguadores de vibraciones para que la habitación más silenciosa del mundo “flote” dentro del edificio.

Las cuñas de espuma de absorción de sonido, tienen 1,2 metros de espesor para absorber bien el eco.

La gran pregunta, más allá de la curiosidad que genera, es: ¿por qué una empresa como Microsoft invertiría millones en construir un espacio así? La respuesta es que se trata de una herramienta de negocio crucial para probar la calidad de los micrófonos, cuantificar el zumbido de un ventilador o el clic de un botón, y así hacer los dispositivos más silenciosos y agradables para el usuario e incluso desarrolla algoritmos de cancelación de ruido.

Por último, esta creación ayuda a los neurocientíficos a entender cómo el cerebro procesa el sonido y cómo reacciona a su ausencia total.