La nueva habitación que está apareciendo en las casas modernas (y no es un dormitorio)

A diferencia de un living o un dormitorio, estos espacios no cumplen una función práctica tradicional. No están pensados para trabajar ni para socializar, sino para desconectar, meditar, leer, respirar o simplemente estar en silencio.

Algunos incluyen sillones ergonómicos, iluminación regulable, aislamiento acústico, música suave o elementos de diseño biofílico como plantas y materiales naturales.

Cómo hacer de una habitación un wellness room

Especialistas explican que contar con un espacio destinado al descanso psicológico ayuda a regular el sistema nervioso, mejorar la concentración y favorecer un estado de calma sostenida. Estudios citados por el Global Wellness Institute señalan que los entornos diseñados para la relajación reducen los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés.

Otro dato clave es que estas habitaciones no requieren grandes inversiones. Muchos diseñadores recomiendan adaptar un rincón existente, eliminar estímulos visuales y priorizar la calidad sensorial del espacio. El foco está en menos objetos, menos ruido y más intención.

wellness room arquitectura freepik (1) Crédito: Freepik.

En Dinamarca, la felicidad cotidiana tiene nombre propio: hygge. Este concepto cultural se convirtió en un fenómeno global porque propone algo tan simple como poderoso: crear espacios acogedores y disfrutar de lo esencial.

La expansión de las Wellness rooms refleja un cambio cultural profundo: el bienestar deja de ser una actividad externa, como ir al gimnasio o a terapia, y pasa a integrarse en la vida cotidiana. En las casas del futuro cercano, cuidar la mente será tan importante como cocinar o dormir.