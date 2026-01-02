Dos dormitorios, cocina, comedor y un baño revestido, esas son las características de una irresistible casa prefabricada que se vende en Mercado Libre por menos de $10.000.000
Dos habitaciones e irresistible: la casa prefabricada que vale menos de $10.000.000 en Mercado Libre
Esta casa prefabricada es perfecta para personas que viven solas o familias poco numerosas. Se construyen en poco tiempo y son muy cómodas
El sueño de la vivienda propia es uno de los más recurrentes para millones de argentinos, pero el alto costo que posee una casa o las dificultades para acceder a un crédito hipotecario juegan en contra de muchas personas. Es allí donde la casa prefabricada se convierte en una alternativa.
La razón es muy simple, una casa prefabricada suele costar mucho menos que una casa de materiales y se levantan en tiempos muy cortos, dejándolas totalmente habitables, como es el caso de esta vivienda que se vende a través de Mercado Libre.
Cómo es la casa prefabricada que se vende a menos de $10.000.000
Esta casa prefabricada cuenta con una cocina comedor, dos dormitorios y un baño totalmente revestido con doble pared, según la publicación en Mercado Libre.
Además, esta vivienda cuenta con características tales como:
- Paredes de placas cementicias en el exterior y durlock en el interior
- En el baño hay placas de yeso antihumedad
- El techo es de chapa trapezoidal y soporta el granizo
- Ventanas corredizas de aluminio, con rejas y vidrios
- Panel sanitario en baño en termofusión para agua fría y caliente.
- Instalación eléctrica embutida en paredes y cielorraso en toda la casa. (cajas y caños), preparada para el cableado.
Sin embargo, el gran atractivo de esta vivienda prefabricada es el precio, que al contado, esta casa prefabricada se vende a $9.014.887 o se puede dar un anticipo de $4.507.443 y 36 cuotas fijas de $440.728.
La casa prefabricada además cuenta con un pequeño porche y tiene la característica importante de que las dos habitaciones no son del mismo tamaño, sino que están preparadas para que una de ellas albergue a una pareja o personas que necesiten una mayor cantidad de espacio.