Dos habitaciones e irresistible: la casa prefabricada que vale menos de $10.000.000 en Mercado Libre

Cómo es la casa prefabricada que se vende a menos de $10.000.000

Esta casa prefabricada cuenta con una cocina comedor, dos dormitorios y un baño totalmente revestido con doble pared, según la publicación en Mercado Libre.

Además, esta vivienda cuenta con características tales como:

Paredes de placas cementicias en el exterior y durlock en el interior

En el baño hay placas de yeso antihumedad

El techo es de chapa trapezoidal y soporta el granizo

Ventanas corredizas de aluminio, con rejas y vidrios

Panel sanitario en baño en termofusión para agua fría y caliente.

Instalación eléctrica embutida en paredes y cielorraso en toda la casa. (cajas y caños), preparada para el cableado.

Sin embargo, el gran atractivo de esta vivienda prefabricada es el precio, que al contado, esta casa prefabricada se vende a $9.014.887 o se puede dar un anticipo de $4.507.443 y 36 cuotas fijas de $440.728.

La casa prefabricada además cuenta con un pequeño porche y tiene la característica importante de que las dos habitaciones no son del mismo tamaño, sino que están preparadas para que una de ellas albergue a una pareja o personas que necesiten una mayor cantidad de espacio.