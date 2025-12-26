La casa prefabricada que venden en Mercado Libre por 30.000 dólares y se instala en solo 5 horas

Uno de los puntos más críticos que resuelve esta tecnología es la preparación del suelo. Estas estructuras no requieren de una base, plataforma o cimentación tradicional, lo que significa que el propietario puede prescindir de la realización de plateas o carpetas de cemento. Este avance no solo representa un ahorro económico, sino también un menor impacto ambiental sobre el terreno original.

Casa prefabricada dormitorio El dormitorio matrimonial de la casa prefabricada.

Casas prefabricadas diseñadas para climas hostiles

La ingeniería detrás de estas casas modulares pone especial énfasis en la eficiencia energética. Están equipadas con aberturas de Doble Vidrio Hermético (DVH), por lo que ofrecen una aislación termoacústica de nivel óptimo. Según los especialistas, estas unidades están optimizadas para resistir las condiciones más extremas de la geografía argentina: desde el frío intenso de la Patagonia hasta las altas temperaturas del Norte argentino.

La estructura de estas casas prefabricadas es 100% impermeable y resistente a la corrosión, lo que garantiza una durabilidad de varias generaciones con un mantenimiento prácticamente nulo. En el exterior, la estética se completa con un deck de WPC (Wood Plastic Composite), un material que combina la elegancia de la madera con la resistencia de los polímeros.

Casa prefabricada dormitorio 2 Casa prefabricada. El dormitorio para niños.

Casas prefabricadas "llave en mano"

El interior de la vivienda abunda en detalles. Con una distribución funcional que incluye dos habitaciones, un baño completo y una cocina-comedor de concepto abierto, la unidad se entrega totalmente terminada según consta en la publicación de Mercado Libre.

Equipamiento: incluye muebles de cocina de diseño moderno, sanitarios y grifería de primera línea.

Servicios: las instalaciones eléctricas y sanitarias están listas para su conexión.

Climatización: cada unidad se entrega con aire acondicionado instalado, reafirmando el concepto de "entrar a vivir".

Este tipo de casas prefabricadas marca un antes y un después en el acceso a la vivienda de calidad, priorizando el tiempo del usuario y la sostenibilidad técnica sobre los métodos de ladrillo y mezcla que dominaron el siglo pasado.