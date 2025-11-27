Ni casa prefabricada ni Tiny House: la casa conteiner que venden en Mercado Libre por $25 millones

En este caso la publicación destaca que se trata de construcciones que son realizadas con contenedores marítimos, las famosas casas conteiner, pero con un recubrimiento premium en las paredes exteriores "para que no se vea la chapa de container", según figura en la publicación en la plataforma de ventas online.

Además la empresa ubicada en Avellaneda ofrece una combinación de formas de pago (tarjetas de crédito más dinero en efectivo), traslado (no aclara si a cualquier parte del país) y una garantía de seis meses.