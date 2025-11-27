En el mundo de la construcción en seco se destacan las casas prefabricadas y las Tiny house. Sin embargo, las casas contenedor han ganado espacio entre las preferencias de quienes buscan una solución habitacional. Un buen ejemplo es la casa conteiner que venden en Mercado Libre por $25 millones.
Solución habitacional
Ni casa prefabricada ni Tiny House: la casa conteiner que venden en Mercado Libre por $25 millones
Una casa conteiner puede resolver un problema habitacional para aquellos que buscan vivienda propia, tanto como las casas prefabricadas o una Tiny House
En este caso la publicación destaca que se trata de construcciones que son realizadas con contenedores marítimos, las famosas casas conteiner, pero con un recubrimiento premium en las paredes exteriores "para que no se vea la chapa de container", según figura en la publicación en la plataforma de ventas online.
Además la empresa ubicada en Avellaneda ofrece una combinación de formas de pago (tarjetas de crédito más dinero en efectivo), traslado (no aclara si a cualquier parte del país) y una garantía de seis meses.
Ventajas de una casa conteiner
- Sistema de construcción significativamente más rápido que el de una vivienda convencional, pudiendo estar lista en cuestión de meses o incluso semanas. Esto se debe a que la mayor parte de la estructura ya está prefabricada, lo que agiliza el ensamblaje en el sitio de construcción.
- Costos más bajos. Construir con contenedores puede ser entre un 30% y un 50% más económico que una casa tradicional. El ahorro se debe tanto a la menor necesidad de materiales como a los costos más bajos de mano de obra, debido a la rapidez de ejecución.
- Sostenibilidad y durabilidad. Reciclar contenedores marítimos es una opción ecológica que reduce la generación de residuos de construcción y le da una segunda vida a un material duradero. Además los contenedores están diseñados para soportar condiciones extremas y son intrínsecamente resistentes.
- Usos múltiples. Se puede utilizar como una nueva vivienda, también como una unidad habitacional en un complejo turístico. Incluso hay muchas personas que las suman al terreno de su propiedad en el que ya tienen una construcción tradicional.
Desventajas de una casa conteiner
- Los contenedores no están diseñados originalmente para ser viviendas. Por lo tanto requieren un aislamiento térmico y acústico adicional para ser habitables, lo cual puede ser costoso.
- Dimensiones internas son limitadas (aproximadamente 2,4 metros de ancho), obligando a que el diseño arquitectónico se adapte a la estructura del contenedor.