La casa prefabricada que venden en Mercado Libre con un anticipo de $5 millones y cuotas fijas

En el mercado de la construcción en seco aparecen cada vez más propuestas para alcanzar la casa propia. Tal es el caso de la casa prefabricada que venden en Mercado Libre con un anticipo de $5.048.347 y 36 cuotas fijas de $493.616. No es ni casa contenedor ni Tiny House y su precio contado es de $10.096.694, según la publicación.
