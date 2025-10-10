Inicio Sociedad Casa prefabricada
La casa prefabricada que venden en Mercado Libre con un anticipo de $5 millones y cuotas fijas

Las caracterísitcas de una casa prefabricada que venden en Mercado Libre con un anticipo en efectivo y 36 cuotas fijas

Casa prefabricada terminada, una solución rápida y efectiva (foto ilustrativa). No está en obra gris.

La empresa que publica esta casa prefabricada es Viviendas Monumental, que asegura tener más de 70 años de experiencia en el rubro.

La casa prefabricada que ofertan en Mercado Libre por poco más de $10 millones se entrega en "obra gris", como se ve en la foto.

Cómo es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $10 millones

Se trata de una vivienda con dos dormitorios, cocina-comedor y baño. En la publicación se señala que se construye con la garantía de una doble pared para mayor aislación y durabilidad.

  • El interior de la casa prefabricada está totalmente revestido, con paredes internas de placas de yeso (Durlock) y el baño con la placa verde antihumedad específica.
  • El cielorraso también es de durlock.
  • Las paredes exteriores son de placas cementicias.
  • El techo se compone de chapa metálica trapezoidal con una cenefa perimetral de doble cara y zinguería interior.
  • Las aberturas incluyen ventanas de aluminio blanco con rejas y vidrios, además de una puerta de entrada inyectada.
  • La casa lleva instalada la cañería sanitaria por termofusión en el baño y la instalación eléctrica embutida (cajas y caños).
Otro modelo de casa prefabricada. También en obra gris.

La empresa informó a través de la publicación en el sitio Mercado Libre que puede instalar una casa prefabricada en terrenos, terrazas y fondos de casas. Además del modelo publicado, fabrican a medida y de manera personalizada, lo que incluye cualquier modificación que sugiera el cliente.

En la información publicada en la plataforma de ventas online aclaran que la oferta no incluye:

  • Artefactos sanitarios (inodoro, lavatorio, etc.).
  • Artefactos eléctricos (llaves de luz, portalámparas, etcétera).
  • Piso o contrapiso.

