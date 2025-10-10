La casa prefabricada que venden en Mercado Libre con un anticipo de $5 millones y cuotas fijas

La empresa que publica esta casa prefabricada es Viviendas Monumental, que asegura tener más de 70 años de experiencia en el rubro.

Casa prefabricada 1 La casa prefabricada que ofertan en Mercado Libre por poco más de $10 millones se entrega en "obra gris", como se ve en la foto.

Cómo es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $10 millones

Se trata de una vivienda con dos dormitorios, cocina-comedor y baño. En la publicación se señala que se construye con la garantía de una doble pared para mayor aislación y durabilidad.