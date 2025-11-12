La casa prefabricada de 36 m2 que venden en Mercado Libre por $46,8 millones

Detalles Constructivos y Revestimientos

La estructura se apoya en una fundación compuesta por pilotes de Hormigón Armado, dimensionados según el proyecto específico para un apoyo modular seguro.

Estructura y Tabiques. La construcción se basa en paneles de estructura galvanizada, garantizando resistencia y ligereza. Los tabiques interiores están compuestos por placa Roca de yeso de 12 mm, complementados con aislación de Lana de Vidrio para un óptimo rendimiento térmico y acústico.

Revestimiento Exterior. Para la fachada, se utiliza Revestimiento Metal Siding c/ Poliuretano (PU), un material que combina estética y protección.

Cubierta. La cubierta utiliza una estructura galvanizada con aislación de Lana de Vidrio y terminación de Chapa Sinusoidal.

Terminaciones Interiores. Los cielorrasos también son de placa Roca de yeso de 12 mm. El piso puede ser SPC, Cerámico o Porcelanato, a elección del catálogo. Los mismos materiales se utilizan para el revestimiento del baño y la cocina.

Pintura. Se aplican dos manos de pintura interior y dos manos de pintura exterior, previo enduido, asegurando una terminación prolija y duradera.

Casa prefabricada2 Comedor de la casa prefabricada que venden en Mercado Libre.

Aberturas e Instalaciones

La selección de aberturas y sistemas de instalaciones garantiza funcionalidad y eficiencia energética:

Aberturas. Las ventanas son de línea Módena Negro e incluyen Vidrios Doble Vidriado Hermético (DVH), cruciales para la aislación térmica. La puerta exterior es galvanizada con foliado de madera y cerradura de triple perno, brindando seguridad. Las puertas interiores son de MDF con buñas pintadas de blanco.

Instalación Eléctrica. El sistema incluye conexión a pilar de luz, cañerías corrugadas y cables normalizados (1.5mm, 2.5 mm, 4 mm). Se establecen circuitos separados para iluminación, tomas, iluminación exterior, usos especiales y aire acondicionado, cumpliendo con normativas de seguridad y funcionalidad. Se incluye la preinstalación de Aire Acondicionado.

Instalación Sanitaria. El sistema cloacal utiliza cañería de PVC e incluye elementos esenciales como Cámara de Inspección, Desengrasador, Biodigestor y Pozo Negro. La instalación de agua fría/caliente se realiza con cañería de Fusión e incluye llaves de paso.

Instalación de Gas. Se provee de cañería de gas con tomas específicas para la cocina y el termotanque.

Equipamiento y Terminaciones de Diseño

Los espacios de servicio vienen equipados con detalles que realzan la habitabilidad.

Cocina. Incluye amoblamiento completo de bajo mesada y alacena, con elección de color. La mesada es de Mármol Gris Mara con bacha simple y grifería monocomando.

Baño. Se equipa con Vanitory y grifería monocomando, inodoro largo con mochila, y receptáculo de ducha (sin incluir la mampara/divisor).

Iluminación. Se utilizan artefactos Spots embutidos (negros y blancos a elección) para el interior y un artefacto exterior bidireccional en pared.

Casa prefabricada baño El baño de la casa prefabricada.

Logística y Alcance del Proyecto

Es importante notar que este servicio se ofrece como una solución llave en mano que incluye la totalidad de los materiales y la ejecución de las fundaciones, la conexión de luz, agua y cloaca. La logística contempla envío a todo el país. Sin embargo, es fundamental considerar que los costos de envío y el servicio de grúa para el montaje final en el sitio no están incluidos en la provisión.

La propuesta de esta casa modular de 36 m² subraya la capacidad de la construcción en seco para ofrecer viviendas de entrega rápida y con especificaciones de alta calidad, consolidando el modular como una alternativa eficiente frente a la construcción tradicional.