El mercado de la construcción en seco continúa ofreciendo soluciones habitacionales eficientes para el sector. En este sentido una casa prefabricada se presenta como una opción cada vez más popular debido a su rapidez de montaje, control de costos y calidad de materiales. Un ejemplo es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $46,8 milllones.
La casa prefabricada de 36 m2 que venden en Mercado Libre por $46,8 millones
La construcción en seco presenta alternativas como la de adquirir una casa prefabricada a buen precio y en menor tiempo
Este modelo de casa prefabricada completamente terminada abarca 36 m² que, si bien presenta un espacio compacto, integra una ficha técnica con especificaciones de construcción y terminación que reflejan un alto estándar de calidad.
Cómo es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre
Este modelo de 36 m2 útiles se distingue por su enfoque en la durabilidad, el confort y la estética moderna. Sus dimensiones exteriores de 12 metros de largo por 3.00 metros de ancho optimizan la distribución en un formato alargado.
Detalles Constructivos y Revestimientos
- La estructura se apoya en una fundación compuesta por pilotes de Hormigón Armado, dimensionados según el proyecto específico para un apoyo modular seguro.
- Estructura y Tabiques. La construcción se basa en paneles de estructura galvanizada, garantizando resistencia y ligereza. Los tabiques interiores están compuestos por placa Roca de yeso de 12 mm, complementados con aislación de Lana de Vidrio para un óptimo rendimiento térmico y acústico.
- Revestimiento Exterior. Para la fachada, se utiliza Revestimiento Metal Siding c/ Poliuretano (PU), un material que combina estética y protección.
- Cubierta. La cubierta utiliza una estructura galvanizada con aislación de Lana de Vidrio y terminación de Chapa Sinusoidal.
- Terminaciones Interiores. Los cielorrasos también son de placa Roca de yeso de 12 mm. El piso puede ser SPC, Cerámico o Porcelanato, a elección del catálogo. Los mismos materiales se utilizan para el revestimiento del baño y la cocina.
- Pintura. Se aplican dos manos de pintura interior y dos manos de pintura exterior, previo enduido, asegurando una terminación prolija y duradera.
Aberturas e Instalaciones
- La selección de aberturas y sistemas de instalaciones garantiza funcionalidad y eficiencia energética:
- Aberturas. Las ventanas son de línea Módena Negro e incluyen Vidrios Doble Vidriado Hermético (DVH), cruciales para la aislación térmica. La puerta exterior es galvanizada con foliado de madera y cerradura de triple perno, brindando seguridad. Las puertas interiores son de MDF con buñas pintadas de blanco.
- Instalación Eléctrica. El sistema incluye conexión a pilar de luz, cañerías corrugadas y cables normalizados (1.5mm, 2.5 mm, 4 mm). Se establecen circuitos separados para iluminación, tomas, iluminación exterior, usos especiales y aire acondicionado, cumpliendo con normativas de seguridad y funcionalidad. Se incluye la preinstalación de Aire Acondicionado.
- Instalación Sanitaria. El sistema cloacal utiliza cañería de PVC e incluye elementos esenciales como Cámara de Inspección, Desengrasador, Biodigestor y Pozo Negro. La instalación de agua fría/caliente se realiza con cañería de Fusión e incluye llaves de paso.
- Instalación de Gas. Se provee de cañería de gas con tomas específicas para la cocina y el termotanque.
Equipamiento y Terminaciones de Diseño
- Los espacios de servicio vienen equipados con detalles que realzan la habitabilidad.
- Cocina. Incluye amoblamiento completo de bajo mesada y alacena, con elección de color. La mesada es de Mármol Gris Mara con bacha simple y grifería monocomando.
- Baño. Se equipa con Vanitory y grifería monocomando, inodoro largo con mochila, y receptáculo de ducha (sin incluir la mampara/divisor).
- Iluminación. Se utilizan artefactos Spots embutidos (negros y blancos a elección) para el interior y un artefacto exterior bidireccional en pared.
Logística y Alcance del Proyecto
Es importante notar que este servicio se ofrece como una solución llave en mano que incluye la totalidad de los materiales y la ejecución de las fundaciones, la conexión de luz, agua y cloaca. La logística contempla envío a todo el país. Sin embargo, es fundamental considerar que los costos de envío y el servicio de grúa para el montaje final en el sitio no están incluidos en la provisión.
La propuesta de esta casa modular de 36 m² subraya la capacidad de la construcción en seco para ofrecer viviendas de entrega rápida y con especificaciones de alta calidad, consolidando el modular como una alternativa eficiente frente a la construcción tradicional.