Cómo se riega el árbol de jade en primavera

La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.

Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

El riego no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

arbol de jade (15)

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

Árbol de jade: así debe regarse durante la primavera

La primavera genera importantes cambios en el árbol de jade, y es que la planta deja de lado la faceta de invernación, para pasar a desarrollarse. La luz y la temperatura que caracteriza esta estación, hacen que el riego sea vital para la suculenta.

arbol de jade (9)

Durante el invierno y el otoño, el riego debe darse cada 4 o 5 días, pero en primavera, el árbol de jade debe de regarse de manera abundante y hacerse cada vez que el agua se seca por completo de la tierra. Para ello lo recomendado es meter el dedo en el sustrato unos 3 cm y ver si sigue húmedo.

Otra de las recomendaciones que hacen sobre el riego del árbol de jade, es que la maceta de la planta no debe de tener un plato debajo. En caso de tenerla, hay que asegurarnos de que no quede agua estancada, ya que puede generar que las raices de la suculenta se pudra.