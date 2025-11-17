El árbol de jade ha sido la planta tendencia de todo el año, producto de las recomendaciones de los expertos en jardinería y de las reseñas de las redes sociales. La suculenta se convirtió en una especie muy buscada por lo estética que resulta y la necesidad de pocos cuidados para que se encuentre fuerte y sana.
Cómo se riega el árbol de jade en primavera
Hay que saber que en primavera, los cuidados del árbol de jade cambian, y el riego es el más importante de todos
La primavera es muy positiva para el árbol de jade, y es que comienza a crecer de una manera diferente, pero eso provoca que debamos prestarle más atención a los cuidados. El riego es la parte más importante, ya que la manera de regar la planta debe realizarse de otra manera, siguiendo las recomendaciones.
Por qué la primavera es tan positiva para el árbol de jade
Los expertos en jardinería cada vez recomiendan más que las personas se animen a comprar un árbol de jade para decorar el interior de casa. Esto se debe a que se trata de una planta que necesita de cuidados mínimos, que es superestética, y que además, si eres seguidor del Feng Shui, está muy vinculada a las energías.
La primavera es una época muy positiva para el árbol de jade, y es que en esta estación la planta deja atrás su fase de reposo para darle paso a la de crecimiento. Los cambios en la luz solar y en la temperatura, generan que la suculenta se desarrolle de otra manera, y que se pueda trabajar de distintas maneras sobre ella.
Los cuidados innegociables que el árbol de jade necesita para que crezca fuerte y sana, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El riego no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: así debe regarse durante la primavera
La primavera genera importantes cambios en el árbol de jade, y es que la planta deja de lado la faceta de invernación, para pasar a desarrollarse. La luz y la temperatura que caracteriza esta estación, hacen que el riego sea vital para la suculenta.
Durante el invierno y el otoño, el riego debe darse cada 4 o 5 días, pero en primavera, el árbol de jade debe de regarse de manera abundante y hacerse cada vez que el agua se seca por completo de la tierra. Para ello lo recomendado es meter el dedo en el sustrato unos 3 cm y ver si sigue húmedo.
Otra de las recomendaciones que hacen sobre el riego del árbol de jade, es que la maceta de la planta no debe de tener un plato debajo. En caso de tenerla, hay que asegurarnos de que no quede agua estancada, ya que puede generar que las raices de la suculenta se pudra.