Árbol de jade: por qué no poner un plato debajo de su maceta en primavera

Como explican los expertos en jardinería de Purplant, hay cuidados que cambian rotundamente en las plantas con los cambios de estación, y es que están vinculados a las temperaturas y otras condiciones. Esto se da con las plantas de interior y exterior, entre ellas el árbol de jade, que pasa de su fase de reposo a su fase de crecimiento.

El riego es vital para el crecimiento del árbol de jade, y es que la forma en la que se hidrata cambia mucho con la llegada de la primavera, dejando de lado una mirada más regida por días, para pasar a ser más "a ojo". La temperatura y la luz solar hacen que la absorción se dé de una manera diferente, siendo el cambio en el cuidado que más atención necesita.

arbol de jade (5)

En estaciones como el invierno u otoño, el árbol de jade debe de recibir riego cada 4 a 7 días, pero con la llegada de la primavera, se debe hacer de una manera especial. En esta época del año, la clave es regar abundantemente cuando el sustrato de la planta se encuentre completamente seca.

Por qué no poner un plato debajo de la maceta del árbol de jade al momento de regar

Los cuidados que hay que tener con el árbol de jade se "agravan" durante la primavera, y si bien los cuidados no dejan de ser pocos, si nos vemos obligados a prestarles mucha más atención y profundizar en las recomendaciones que hacen los expertos en jardinería.

El riego es nuestro principal punto de cuidado en la primavera para el árbol de jade, no solo para evitar que se reseque, sino también para evitar que se ahoga y tenga resultados fatales. Es por eso mismo que los expertos en jardinería recomiendan que las macetas de esta planta no tengan un plato en la parte de abajo, evitando que se enferme.

arbol de jade (7)

Se recomienda que las macetas del árbol de jade no contengan un plato en la parte de abajo, para evitar que el agua se estanque en este elemento. En caso de que esto pasara, corremos riesgo a que la planta sufra pudrimiento de las raíces, lo cual puede resultar en la muerte de ella. Lo más grave de esto es que ataca desde adentro, por lo que es muy difícil identificarlo y trabajarlo para frenar y prevenir.