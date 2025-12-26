Una mujer de 29 años fue a visitar la tumba de su papá al cementerio y la encontraron muerta

Al llegar, los efectivos fueron guiados hasta un monumento ubicado a pocos metros del acceso principal, donde se encontraron con una escena desgarradora: el cuerpo de Diana Marisel Albornoz yacía en el suelo y era sostenido en brazos por una de sus hermanas..

Durante la primera inspección, se detectó una lesión en la zona de la sien, con restos hemáticos visibles. En el lugar también se halló un revólver, que fue preservado para la realización de las pericias correspondientes.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Ramona del Carmen Lescano, de 63 años, la joven había salido de su domicilio cerca de las 11 de la mañana para visitar la tumba de su padre.

Alrededor del mediodía, dos de sus hermanas regresaron a buscarla, pero Diana les manifestó su intención de permanecer un tiempo más en el lugar, hasta que se consumieran las velas que había encendido.

tumba2 Tragedia familiar. Una mujer de 29 años se quitó la vida en la tumba de su padre. contextodetucuman.com

Con el correr de la tarde y ante la falta de noticias, cerca de las 15, las familiares volvieron al predio del cementerio y la encontraron sin vida dentro del nicho familiar, con el arma de fuego en una de sus manos.

Por disposición del fiscal Ignacio Guzmán, el cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Independencia, en la ciudad Capital, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

La investigación continúa en curso y la Justicia analiza las circunstancias del hecho, mientras se aguardan los resultados de los peritajes.

Fuente: a24.com