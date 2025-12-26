Una mujer no resistió el dolor en el nicho de su padre y conmocionó a todo un pueblo con lo que hizo

mujer-cementerio-santiago-del-estero

Mujer no resistió el dolor en el cementerio

Según relataron los familiares de la mujer muerta en Santiago del Estero, llamada Daiana, de 29 años de edad, había arribado al cementerio junto a sus hermanas Sandra y Rosa para visitar a su padre fallecido.

Cuando ya transcurrió un tiempo de la visita, las dos últimas mencionadas se fueron del lugar, dejando sola a Daiana, quien les dijo que se iba a quedar un tiempo más, hasta que se apagaran las velas que habían encendido.

Pero todo se desmadró cuando, dos horas más tarde, al ver que Daiana no regresaba a la casa, las mujeres volvieron al cementerio por ella. Al ingresar al nicho familiar donde se encuentran los restos de su padre, Sandra halló a la mujer con una herida de un disparo en la sien. La víctima además tenía en una de sus manos un revólver.

daiana-el-barrialito-santiago-del-estero-mujer

Antecedentes de la mujer muerta

Según los testimonios de familiares y amigos, la víctima no mantenía ninguna relación sentimental, no era adicta a ninguna sustancia y no presentaba problemas familiares y tampoco padecía de ninguna patología que pudiera haber afectado su salud mental. Daiana trabajaba medio día como empleada doméstica en la casa de una familia de la ciudad de Las Termas y mantenía una buena relación con sus empleadores.

santiago-del-estero-cementerio

El fiscal Ignacio Guzmán tomó intervención y ordenó todas las medidas de rigor por la muerte de la mujer en Santiago del Estero.