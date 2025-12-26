Espantosa tragedia: una mujer se atragantó en la cena de Navidad y perdió la vida

Según la información de los medios locales, todo se inició cuando la mujer comenzó a realizar gestos desesperados que fueron advertidos por su hijo, quien alertó al resto de los familiares que estaban en el lugar.

Mujer atragantada: intentos por salvarla

De inmediato, los familiares intentaron asistir a la mujer y aplicarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, ya que la obstrucción fue provocada por la comida, pero no lo lograron y decidieron trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia de Córdoba donde los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales.