Una mujer de 81 años murió al atragantarse con la comida mientras compartía con su familia la cena de Navidad en la ciudad de Despeñaderos, de Córdoba. Si bien intentaron asistirla y realizarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, los esfuerzos fueron en vano.
Espantosa tragedia: una mujer se atragantó en la cena de Navidad y perdió la vida
El lamentable hecho tuvo como protagonista a una mujer de 81 años, quien se atragantó con la comida durante la cena de Navidad
Según la información de los medios locales, todo se inició cuando la mujer comenzó a realizar gestos desesperados que fueron advertidos por su hijo, quien alertó al resto de los familiares que estaban en el lugar.
Mujer atragantada: intentos por salvarla
De inmediato, los familiares intentaron asistir a la mujer y aplicarle maniobras para liberarle las vías respiratorias, ya que la obstrucción fue provocada por la comida, pero no lo lograron y decidieron trasladarla de urgencia al Hospital de Alta Gracia de Córdoba donde los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales.
¿Qué es la maniobra de Heimlich?
La maniobra de Heimlich, también conocida como compresión abdominal, es un procedimiento de primeros auxilios utilizado para ayudar a una persona que está atragantada y no puede respirar debido a una obstrucción en las vías respiratorias.
¿Qué hacer si alguien se atraganta?
Bebés:
- Si el bebé balbucea, llora, habla o tose, puede tener una obstrucción parcial.
- Dejar que tosa naturalmente sin golpearle la espalda ni darle agua.
- Si no expulsa el objeto, realizar la maniobra de Heimlich para bebés.
Niños, adolescentes y adultos:
- Observar señales como manos al cuello y enrojecimiento del rostro.
- Abrazar por detrás y colocar manos sobre el abdomen, justo encima del ombligo.
- Aplicar presión hacia atrás y hacia arriba hasta que se expulse el objeto.
Maniobra de Heimlich sentado:
- Sentar a la persona y abrazarla desde atrás.
- Colocar manos sobre el abdomen y aplicar presión hacia atrás.