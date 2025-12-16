Un perro y un puñal: intrigante descubrimiento en una antigua tumba sueca

Había sido colocado en una bolsa de cuero lastrada con piedras, lo que permitió que se hundiera hasta una profundidad de 1.5 metros. El uso de perros en actos rituales durante este periodo es un fenómeno conocido, lo que añade peso a la teoría de un entierro ceremonial.

El puñal se encontraba directamente al lado del esqueleto del perro. Estaba bien conservado y medía 25 centímetros de largo, fabricado con hueso de alce o de ciervo rojo. Los arqueólogos consideran que los puñales de este tipo eran objetos con una fuerte carga simbólica, y otros ejemplos similares se han encontrado en contextos de turberas y humedales de la Suecia de la Edad de Piedra.

excavacion La tumba llevó a un descubrimiento inesperado.

El hecho de que el can y el puñal fueran depositados aparentemente al mismo tiempo en el lago sugiere que los pescadores prehistóricos que habitaban la zona hace 5.000 años realizaron algún tipo de acto ceremonial al enterrarlos.

El análisis futuro de ADN y la datación por carbono permitirán confirmar la antigüedad de los hallazgos y obtener más detalles sobre el animal y las personas que eran sus dueños. De esta manera, la historia de la vida del perro podría revelar información crucial sobre la forma de vida y la dieta de los antiguos pobladores de la tumba.