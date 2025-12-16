Descubrimiento sin precedentes: una extraña estructura sumergida bajo Bermuda

Una estructura que desafía la geología

Los especialistas no tienen total certeza sobre la formación de esta gigantesca estructura rocosa, pero una de las hipótesis principales sugiere que podría estar ligada a la actividad volcánica que cesó en la zona hace unos 31 millones de años. La capa podría ser roca del manto inyectada en la corteza durante las últimas erupciones, la cual se solidificó en su lugar.

Esta masa podría actuar como una especie de "balsa" que eleva el fondo del océano en unos 500 metros (1.640 pies), lo que explicaría por qué Bermuda se encuentra sobre una elevación oceánica. A diferencia de otras cadenas de islas formadas por puntos calientes del manto (como Hawái), la elevación de Bermuda no ha disminuido a pesar de los millones de años de inactividad volcánica.