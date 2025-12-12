Fronteras lejanas: descubrimiento revela cómo se vivía en los límites del Imperio Romano

Elizabeth Greene, presidenta de investigación en arqueología romana en la Universidad de Western en Ontario, cuenta que estos auxiliares “básicamente pasan de ser un grupo conquistado que vive en una provincia conquistada a ser parte de la misma maquinaria de guerra que luego conquista más lugares.” La muralla no buscó marcar el final de la influencia romana. Andrew Gardner, profesor de arqueología romana en el University College de Londres, explica que Adriano esencialmente dice: “'De acuerdo, vamos a detenernos aquí, el Norte no está conquistado, pero lo controlamos desde esta línea'".

Los expertos señalan que, si bien la idea de una vasta muralla que se extiende a lo largo del norte de Gran Bretaña suena intimidante y desolada, era todo lo contrario. Marta Alberti-Dunn, subdirectora de excavaciones en el Fideicomiso Vindolanda, afirma que no era el "modelo de frontera de 'Juego de Tronos', con un gran ascensor que te lleva al piso 5 millones y luego simplemente orinas desde el borde del mundo". Agrega que era un espacio "muy transitado de entrada y salida."

Las personas detrás de los fuertes

sandalia Fueron numerosos los hallazgos en la zona que perteneció al Imperio Romano.

Investigaciones iniciales en el siglo XIX asumían que solo los auxiliares patrullaban la frontera, "viviendo como monjes en recintos fortificados", según Gardner. Pero la investigación posterior demostró que ellos tenían a sus familias consigo, incluso antes de que la Muralla de Adriano consolidara la frontera. La arqueología descubrió que, aunque a los soldados les estaba legalmente prohibido casarse, eso no evitó que tuvieran relaciones o hijos. Greene dice: "Y tenemos todo un cuerpo de evidencia que nos dice eso".

Las excavaciones en Vindolanda y otros sitios revelaron que los fuertes militares se situaban junto a asentamientos "extramuros", es decir, civiles fuera de las murallas. Pero investigaciones recientes indican que la comunidad militar estaba aún más entrelazada. Las familias de los oficiales, e incluso de soldados de bajo rango, posiblemente vivían y trabajaban dentro de los fuertes. Para Greene: "Absolutamente tenemos esta comunidad abierta". Un tesoro de pruebas en Vindolanda permitió vislumbrar estas comunidades como nunca antes.

Unos 1700 artefactos conocidos como las tabletas de Vindolanda, tablillas de madera del tamaño de una postal con textos en tinta, son clave para la comprensión moderna de la vida en la frontera. Estos objetos datan de alrededor del año 100 d.C., antes de que se construyera la Muralla de Adriano. Alberti-Dunn menciona que una de las tabletas más famosas "es de Claudia Severa a Sulpicia Lepidina y la invita a la fiesta de cumpleaños de Claudia".

Agrega que es "el ejemplo más antiguo de escritura femenina [en latín]". También se hallaron unos 5.000 fragmentos de zapatos de cuero abandonados en Vindolanda, revelando aspectos de la vida de las personas, incluyendo su estatus social y dónde vivían. Greene señala que los zapatos son muy valiosos porque "nos dicen exactamente quién estaba allí", incluyendo mujeres y niños desde la ocupación más temprana del fuerte. Estos importantes descubrimientos revelan un cuadro de vida más complejo en los límites del Imperio Romano.