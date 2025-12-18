La demanda de viviendas compactas y funcionales -construcción en seco- ha impulsado el desarrollo de soluciones industrializadas. Un claro ejemplo es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $15,7 millones que prioriza la optimización del espacio sin sacrificar el confort térmico ni la calidad estructural.
La casa prefabricada que venden en Mercado Libre es de 26 m2 y se entrega bajo la modalidad llave en mano
En este contexto, los modelos de 26 m² bajo la modalidad "llave en mano" (listas para habitar) se consolidan como una respuesta ágil para diversos usos, desde residencias permanentes mínimas hasta unidades de servicios o turismo.
El mayor desafío de las superficies reducidas es la distribución inteligente de cada espacio de modo tal que resulte estético y funcional. Este tipo de casa prefabricada emplea un concepto de planta abierta (open plan) que maximiza la entrada de luz natural mediante carpinterías estratégicamente ubicadas. Esto no solo mejora la percepción espacial, sino que reduce la dependencia de iluminación artificial durante el día.
Casa prefabricada: ventajas técnicas del sistema industrializado
A diferencia de la construcción tradicional, estas viviendas se destacan por:
- Aislamiento Termoacústico: la incorporación de lana de vidrio, EPS o paneles de poliuretano inyectado permite un control climático superior, reduciendo significativamente el consumo energético tanto en invierno como en verano.
- Velocidad de ejecución: al ser procesos estandarizados y realizados mayoritariamente en taller, la instalación en terreno es limpia y rápida, eliminando los tiempos de fraguado y las complicaciones climáticas propias de la obra húmeda.
- Sostenibilidad y durabilidad: el uso de perfiles de acero galvanizado (Steel Frame) o paneles autoportantes garantiza una estructura resistente al paso del tiempo y con un bajo nivel de mantenimiento.
Casa prefabricada: equipamiento y funcionalidad
La configuración de este tipo de casa prefabricada suele entregarse con terminaciones completas, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas normalizadas. La integración de mobiliario de guardado inteligente y cocinas compactas equipadas permite que el usuario pueda habitar la vivienda de forma inmediata tras el montaje.