La casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $15,7 millones

En este contexto, los modelos de 26 m² bajo la modalidad "llave en mano" (listas para habitar) se consolidan como una respuesta ágil para diversos usos, desde residencias permanentes mínimas hasta unidades de servicios o turismo.

El mayor desafío de las superficies reducidas es la distribución inteligente de cada espacio de modo tal que resulte estético y funcional. Este tipo de casa prefabricada emplea un concepto de planta abierta (open plan) que maximiza la entrada de luz natural mediante carpinterías estratégicamente ubicadas. Esto no solo mejora la percepción espacial, sino que reduce la dependencia de iluminación artificial durante el día.