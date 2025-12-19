Navidad en el shopping: regalos gratis, ropa al 50% off y un show impactante de drones

Llega la Navidad y comienzan a aparecer las distintas actividades en el shopping. Este en especial organizo grandes descuentos, regalos, actividades y show muy impactante de drones. A continuación te contaremos todos los detalles sobre las increíbles actividades que se llevarán a cabo este viernes.
Una increíble Navidad
Boulevard Shopping trajo nuevas actividades para Navidad. Hasta el 24 de diciembre, adultos y niños tendrán la oportunidad de tomar una fotografía gratuita con Papá Noel, todos los días de 14 a 20 horas, y los jueves también se ofrecerá una visita especial del Grinch.
El viernes 19 de diciembre, Papá Noel prolongará su apertura hasta las 23 horas, en cambio, el 24 de diciembre permanecerá de 11 a 17 horas. La actividad es con entrada libre y gratuita en el Local 175.
Además, este viernes 19 a las 19.45, llega el Coro Gospel, para vivir un encuentro con voces que transmiten alegría, esperanza y espíritu navideño
Un show de drones
Como gran cierre de la jornada del viernes 19, Boulevard Shopping presentará un impactante Show de Drones a las 21 en el estacionamiento descubierto, que iluminará el cielo con un espectáculo visual único y sorprendente. A las 20hs, habrá una increíble previa musical del Coro Golpel junto a AfroSound Choir para vivir una experiencia llena de música y emoción.
Además una gran promoción que presentaron es que del 18 al 24 de diciembre, con tu ticket de compra de $100.000 te llevás de regalo un vino espumante de Bodega Lopez. Si tu ticket es de $300.000 o más, sumás un vino Malbec adicional Además, participás de un sorteo por cuatro órdenes de compra de $12.000.000 en sillones Abugar.
Pero lo más importante es que llega el último B-SALE del año a Boulevard Shopping. Este viernes 19 de diciembre desde las 20 hs. Hasta 50% OFF en miles de marcas.