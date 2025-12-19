Navidad en el shopping: regalos gratis, ropa al 50% off y un show impactante de drones

Embed - Boulevard Shopping en Instagram: "La Navidad también se celebra con música que emociona Este viernes 19 a las 19.45hs (Atención! cambio de horario) , te esperamos junto a el Coro Gospel @afrosoundchoir , para vivir un encuentro con voces que transmiten alegría, esperanza y espíritu navideño Estacionamiento descubierto de Boulevard Shopping. Una invitación a compartir, escuchar y celebrar juntos Entrada libre y gratuita" View this post on Instagram

Además, este viernes 19 a las 19.45, llega el Coro Gospel, para vivir un encuentro con voces que transmiten alegría, esperanza y espíritu navideño

Un show de drones

Como gran cierre de la jornada del viernes 19, Boulevard Shopping presentará un impactante Show de Drones a las 21 en el estacionamiento descubierto, que iluminará el cielo con un espectáculo visual único y sorprendente. A las 20hs, habrá una increíble previa musical del Coro Golpel junto a AfroSound Choir para vivir una experiencia llena de música y emoción.

Embed - Boulevard Shopping en Instagram: " En estas fiestas, nos encontramos para celebrar juntos ¿Cuándo? El viernes 19 de diciembre. 20 hs | Pre-show Coro Gospel 21 hs | Drone Light Show Estacionamiento descubierto del Shopping. Entrada libre y gratuita. Te esperamos para celebrar en familia y disfrutar de un espectacular show que iluminará el cielo de Boulevard " View this post on Instagram

Además una gran promoción que presentaron es que del 18 al 24 de diciembre, con tu ticket de compra de $100.000 te llevás de regalo un vino espumante de Bodega Lopez. Si tu ticket es de $300.000 o más, sumás un vino Malbec adicional Además, participás de un sorteo por cuatro órdenes de compra de $12.000.000 en sillones Abugar.

Pero lo más importante es que llega el último B-SALE del año a Boulevard Shopping. Este viernes 19 de diciembre desde las 20 hs. Hasta 50% OFF en miles de marcas.