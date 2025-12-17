¿Sabías por qué los niños le escriben cartas a Papá Noel y de dónde proviene esta costumbre navideña?

Cada diciembre, millones de niños al rededor de todo el mundo se sientan con lápiz y papel para escribirle una carta a Papá Noel. Esta costumbre combina ilusión y creatividad con la esperanza de que él les traiga el regalo que tanto desean.
Aunque hoy es una costumbre profundamente arraigada en América Latina, su origen está en Europa y se expandió al continente americano gracias a las grandes olas migratorias. La tradición combina historia, religión y cultura popular, y tiene varios siglos de evolución.
Por qué los niños le escriben cartas a Papá Noel y cuál es el origen de esta tradición
La tradición de escribirle a Papá Noel se remonta a Europa, ligada a la figura de San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV conocido por ayudar en secreto a los niños y a las personas más necesitadas. Su fama de protector de la infancia se extendió por varios países.
Con el paso del tiempo, en varias regiones europeas los niños comenzaron a dejar mensajes, deseos o notas para San Nicolás o figuras similares. Estas primeras “cartas” no siempre eran escritas: a veces se trataba de pedidos orales o símbolos dejados en zapatos o ventanas.
Fue recién entre los siglos XVIII y XIX cuando la costumbre de escribir cartas formales empezó a consolidarse. El crecimiento de la alfabetización, la expansión del correo postal y la popularización de la Navidad como celebración familiar hicieron que los niños comenzaran a redactar pedidos por escrito.
En este período se consolida la imagen moderna de Papá Noel como un personaje que lee cartas, evalúa comportamientos y reparte regalos, una idea que se difundió rápidamente a través de cuentos, ilustraciones y prensa.
Cómo llegó la tradición a América Latina
Como era de esperar, esta costumbre llego a Latinoamérica de la mano de la inmigración europea y la influencia cultural. Pues durante los siglos XIX y XX, millones de inmigrantes europeos llegaron a Argentina, Uruguay, Brasil y Chile y con ellos trajeron sus costumbres navideñas, entre ellas la de escribirle una carta a Papá Noel o a figuras equivalentes.
La carta a Papá Noel se mezcló con tradiciones propias y con otras figuras navideñas. En algunos hogares se escribe a Papá Noel; en otros, a los Reyes Magos; y en muchos casos, a ambos. Sin embargo, el acto central se mantiene: expresar deseos, agradecer y reflexionar sobre el año vivido. Por eso, si bien la tradición de escribirle una carta a Papá Noel nació en Europa, encontró en América Latina un terreno fértil para crecer y transformarse.