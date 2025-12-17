¿Sabías por qué los niños le escriben cartas a Papá Noel y de dónde proviene esta costumbre navideña?

San Nicolás de Mira San Nicolás de Mira, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad con los niños.

Con el paso del tiempo, en varias regiones europeas los niños comenzaron a dejar mensajes, deseos o notas para San Nicolás o figuras similares. Estas primeras “cartas” no siempre eran escritas: a veces se trataba de pedidos orales o símbolos dejados en zapatos o ventanas.

Fue recién entre los siglos XVIII y XIX cuando la costumbre de escribir cartas formales empezó a consolidarse. El crecimiento de la alfabetización, la expansión del correo postal y la popularización de la Navidad como celebración familiar hicieron que los niños comenzaran a redactar pedidos por escrito.

En este período se consolida la imagen moderna de Papá Noel como un personaje que lee cartas, evalúa comportamientos y reparte regalos, una idea que se difundió rápidamente a través de cuentos, ilustraciones y prensa.

Cómo llegó la tradición a América Latina

escribir carta a papa noel Hoy en día escribirle una carta a Papá Noel es una de las costumbres más esperadas por los niños.

Como era de esperar, esta costumbre llego a Latinoamérica de la mano de la inmigración europea y la influencia cultural. Pues durante los siglos XIX y XX, millones de inmigrantes europeos llegaron a Argentina, Uruguay, Brasil y Chile y con ellos trajeron sus costumbres navideñas, entre ellas la de escribirle una carta a Papá Noel o a figuras equivalentes.

La carta a Papá Noel se mezcló con tradiciones propias y con otras figuras navideñas. En algunos hogares se escribe a Papá Noel; en otros, a los Reyes Magos; y en muchos casos, a ambos. Sin embargo, el acto central se mantiene: expresar deseos, agradecer y reflexionar sobre el año vivido. Por eso, si bien la tradición de escribirle una carta a Papá Noel nació en Europa, encontró en América Latina un terreno fértil para crecer y transformarse.