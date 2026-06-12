La App YPF permitirá a cualquier persona comprar acciones sin intermediarios

Horacio Marín CEO YPF Nihuil El Quemado Horacio Marín, CEO de YPF.

Desde la compañía también informaron que el objetivo es democratizar el acceso al papel en el mercado local, bajando el precio unitario para que inversores minoristas con distintos niveles de ingresos puedan sumarse, lo que es clave para inversores interesados en apostar por esta empresa.

El dato importante es que si bien el split no genera valor por sí mismo, sí puede ampliar la base de inversores. También dinamiza la operatoria en el mercado y contribuye a una mayor accesibilidad del activo.

Regirá desde el 1 de agosto

El anuncio de Marín le pone fecha a una iniciativa que el directivo venía anticipando durante los últimos meses, y que requería terminar de definir el salto hacia la aplicación móvil que elimina el principal obstáculo de acceso al mercado de capitales que es la apertura de la cuenta comitente.

Tradicionalmente, para comprar un activo bursátil, un inversor debe registrarse de forma manual ante una sociedad de bolsa (ALyC) o una entidad bancaria, proceso que obliga a presentar documentación respaldatoria, declaraciones juradas y vincular cuentas bancarias externas. Al automatizar este paso dentro de la propia plataforma, YPF asume la simplificación del trámite administrativo en el mismo instante en que el usuario decide operar.

Para hacer posible este ecosistema, YPF dio un paso previo indispensable que fue transformar su tradicional aplicación de beneficios en una billetera digital plena a través de una alianza estratégica con Banco Santander. Esto convirtió a la plataforma en un centro transaccional donde los usuarios no solo abonan la carga de combustible, sino que disponen de una cuenta virtual con Clave Virtual Uniforme (CVU).

APP YPF.jpg La App YPF permitirá a los usuarios comunes comprar acciones de manera directa.

Esa nueva cuenta es apta para recibir transferencias, realizar pagos mediante códigos QR interoperables en las tiendas Full y programar turnos de mantenimiento en la red de boxes. Desde hace poco, la billetera sumó la funcionalidad de cuenta remunerada, lo que permite que los saldos en pesos que los clientes mantienen depositados generen rendimientos diarios automáticos, como lo hacen otras billeteras virtuales tales como Naranaja X, Vualá, Mercado Pago o Banco Nación.

El arribo de la petrolera al circuito minorista coincide con un ciclo de fuerte revalorización para sus activos, sustentado en la consolidación operativa de la cuenca neuquina y los resultados positivos de los últimos trimestres que arrojó la compañía, además de la expectativa generada en los mercados por los planes de exportación.

Cuánto pasaría a valer la acción de YPF hoy

Según el comportamiento de los últimos dos años, los papeles locales de la compañía (YPFD) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires pasaron de orbitar la zona de los $26.581 pesos a mediados de 2024 a consolidarse por encima de los $83.700 pesos en las pizarras actuales, con lo cual las nuevas acciones tendrá un valor de unos $8.370 pesos por acción.

Marín remarcó además que el split es una operación netamente técnica de liquidez, por lo que no modificará el valor real de las carteras de los actuales inversores ni diluirá su participación en la empresa. En términos bursátiles, un desdoblamiento de acciones de 10 a 1 significa que quien poseía un papel de YPF pasará a tener diez, pero cada uno de ellos valdrá exactamente la décima parte del precio anterior.

La porción de la compañía que representa la tenencia de cada accionista sigue siendo idéntica y el patrimonio neto de la petrolera no sufre alteración alguna; la única transformación real ocurre en las pizarras, donde el valor nominal unitario se reduce para facilitar el ingreso de los usuarios de la aplicación móvil sin alterar en absoluto los derechos de los socios actuales.

Al tener un precio nominal más bajo, la acción se vuelve más "tratable". Esto suele atraer a un mayor número de compradores y vendedores, lo que reduce el spread (la diferencia entre precio de compra y venta) y dinamiza el volumen diario operado. Además, y en un contexto donde las billeteras virtuales y las apps de inversión han democratizado el acceso a la Bolsa, un precio por acción demasiado alto puede ahuyentar al pequeño ahorrista.