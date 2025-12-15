Cómo activar el Modo Navidad en WhatsApp en pocos pasos y sin aplicaciones peligrosas

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más usadas en todo el mundo y durante esta época podemos cambiar su aspecto y hacerlo más divertido, adaptándolo a un estilo navideño que seguramente querrás aprender a tenerlo. En este sentido, a continuación te diré cómo activar el Modo Navidad sin descargar aplicaciones riesgosas (APK) y en pocos pasos.
Antes de poner en práctica este truco, deberás saber que solamente es válido en teléfonos con sistema operativo Android. Por lo tanto, si tu celular es un iPhone, no podrás instalar el Modo Navidad y deberás conformarte con cambiar el fondo de pantalla dentro de tu app.
Así podés activar el Modo Navidad en WhatsApp
Para tener el Modo Navidad en WhatsApp será necesario seguir las siguientes instrucciones:
- Descargar una imagen PNG alusiva a la Navidad: puede ser un pinito navideño, Papá Noel, un cascanueces, paquetes de regalo, etc.
- A continuación, buscar en Google Play Store (sitio oficial) la aplicación Nova Launcher e instalarla.
- Seleccionar Nova Launcher como "lanzador predeterminado".
- No es necesario iniciar sesión ni otorgar permisos extras.
- Luego, ir a la pantalla de inicio.
- Presionar el ícono de Whatsapp hasta que aparezca la opción de "editar".
- Seleccionar "editar" o el lápiz, dependiendo de la versión de Nova Launcher.
- Tocar el icono.
- Seleccionar "aplicaciones", "fotos" o "galería", dependiendo de la versión de Nova.
- Buscar la imagen descargada anteriormente.
- Confirmar la selección con el botón de "OK".
De esta forma, tendrás el ícono principal de WhatsApp con un estilo navideño. Pero el tutorial no termina ahí, ya que debemos hacer otros ajustes para completar el Modo Navidad:
- Buscar otra imagen en internet que sea alusiva a la Navidad y descargarla.
- Luego, dentro de WhatsApp, abrir “ajustes”, luego “chats” y posteriormente “fondo”. Allí, “seleccionar desde fotos” y elegir la imagen descargada previamente. Si lo deseas, también podrás crear un fondo con la IA de Meta.
- Finalmente, en “ajustes”, también podrás cambiar tu avatar y crear uno con estilo navideño o bien pedirle a la IA que modifique tu foto de perfil y agregue alguna imagen o fondo alusivo a la Navidad.