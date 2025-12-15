Cómo activar el Modo Navidad en WhatsApp en pocos pasos y sin aplicaciones peligrosas

Antes de poner en práctica este truco, deberás saber que solamente es válido en teléfonos con sistema operativo Android. Por lo tanto, si tu celular es un iPhone, no podrás instalar el Modo Navidad y deberás conformarte con cambiar el fondo de pantalla dentro de tu app.

Así podés activar el Modo Navidad en WhatsApp

Para tener el Modo Navidad en WhatsApp será necesario seguir las siguientes instrucciones: