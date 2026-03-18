El país de América del Sur que emerge como líder indiscutible de energía solar del mundo por una característica esencial

Durante la última década, Chile ha avanzado en el cierre de centrales eléctricas a carbón y en la expansión de fuentes de energía limpia como la solar y la eólica, en línea con su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Este progreso ha colocado al país entre los líderes en energías renovables de América del Sur, aunque no ha estado exento de desafíos, como la intermitencia de la generación solar y la necesidad de ampliar la infraestructura de transmisión.

Energía solar

Los mayores productores de energía solar en América Latina y del mundo

En la región, Brasil, Chile y México se destacan como los líderes en producción de energía solar, impulsados por grandes parques fotovoltaicos y políticas de energía distribuida. Brasil lidera en capacidad instalada gracias a su tamaño y diversidad de proyectos. Chile sobresale por su radiación excepcional y condiciones climáticas únicas. Y México se distingue por sus proyectos masivos de gran escala que buscan abastecer a comunidades y centros industriales.

A nivel mundial, los mayores productores de energía solar del mundo incluyen a:

China

Estados Unidos

India

Japón

Alemania

Países que han invertido fuertemente en tecnología y expansión de parques solares, liderando la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.