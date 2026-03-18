La región de América del Sur es vasta y diversa, con una multiplicidad de climas, paisajes, flora y fauna que maravillan al mundo. Entre sus muchas riquezas naturales, destaca su alto nivel de radiación solar, un recurso esencial para el desarrollo y la producción de energía limpia.
El país de América del Sur que emerge como líder indiscutible de energía solar del mundo por una característica esencial
Este país de América del Sur destaca por su potencial que año tras año crece y maravilla al mundo. Todos los detalles
En el inmenso desierto de un país de América del Sur, donde el sol brilla con intensidad casi única en el mundo, se encuentra un potencial enorme para la generación de energía solar. En los últimos años, este país ha consolidado su crecimiento en este sector, posicionándose como un referente mundial en energía limpia.
El país de América del Sur que emerge como líder indiscutible de energía solar del mundo por una característica esencial
Cerca del 71% de la capacidad solar instalada en Chile se concentra entre las regiones de Arica y Parinacota y el desierto de Atacama, áreas reconocidas por tener algunos de los niveles de radiación más altos del mundo. Desde la promulgación de la Ley de Energías Renovables No Convencionales en 2008, la capacidad solar instalada en Chile pasó de casi cero a más de 1,6 gigavatios en marzo de 2017, consolidando su posición en el mapa mundial de energía solar.
Durante la última década, Chile ha avanzado en el cierre de centrales eléctricas a carbón y en la expansión de fuentes de energía limpia como la solar y la eólica, en línea con su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Este progreso ha colocado al país entre los líderes en energías renovables de América del Sur, aunque no ha estado exento de desafíos, como la intermitencia de la generación solar y la necesidad de ampliar la infraestructura de transmisión.
Los mayores productores de energía solar en América Latina y del mundo
En la región, Brasil, Chile y México se destacan como los líderes en producción de energía solar, impulsados por grandes parques fotovoltaicos y políticas de energía distribuida. Brasil lidera en capacidad instalada gracias a su tamaño y diversidad de proyectos. Chile sobresale por su radiación excepcional y condiciones climáticas únicas. Y México se distingue por sus proyectos masivos de gran escala que buscan abastecer a comunidades y centros industriales.
A nivel mundial, los mayores productores de energía solar del mundo incluyen a:
- China
- Estados Unidos
- India
- Japón
- Alemania
Países que han invertido fuertemente en tecnología y expansión de parques solares, liderando la transición hacia fuentes de energía más sostenibles.