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Fundó un país sobre una plataforma militar y desafió el poder del mundo: un príncipe estrafalario

Con mucho ingenio y rebeldía, un hombre de Reino Unido creó su propio principado y declaró la independencia del país más pequeño del mundo

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Este es el caso de Roy Bates, que en medio del mar del Norte ocupó una antigua plataforma militar y proclamó su independencia, creando su propio país. Decidido a desafiar la lógica, las leyes del poder y la política, es un caso excepcional en el mundo.

Esta plataforma militar era una fortaleza antiaérea de la Segunda Guerra Mundial, conocida como HM Fort Roughs, ubicada en aguas internacionales frente a la costa de Suffolk, Reino Unido. Es así que el sueño de libertad y autonomía de Bates se convirtió en un experimento único que desafió a las potencias establecidas. Pero, ¿qué ocurrió cuando el mundo reaccionó ante su audaz movimiento?

Roy Bates plataforma militar

Construyó un “país” sobre una plataforma militar y la proclamó como un estado independiente, asombrando al mundo

Roy Bates ocupó la fortaleza en 1967 y la declaró como Principado de Sealand, buscando establecer un territorio independiente fuera del control del Reino Unido. La plataforma, situada a varios kilómetros de la costa, permitió a Bates crear un “país” con su propia bandera, pasaportes y moneda. Su objetivo era tener un espacio autónomo y seguro, lejos de las restricciones y leyes que regían en tierra firme.

Según los registros históricos, la fortaleza consistía en una estructura de acero y hormigón anclada en el mar, con varias habitaciones que sirvieron como residencia, oficinas y espacio para la administración del “principado”. A lo largo de los años, el "país" de Sealand incluso resistió incursiones de piratas y disputas legales con el Reino Unido, consolidando su reputación como una micronación con identidad propia.

Roy Bates plataforma militar (1)

La plataforma rebelde que se convirtió en país

Según el sitio oficial de Sealand: "Tras la declaración de independencia del principado, la familia fundadora (Bates) izó la bandera de Sealand, prometiendo libertad y justicia a todos los que vivían bajo ella. Posteriormente, se creó todo lo que se espera de un país independiente: un gobierno que funcione, pasaportes, población permanente, constitución, moneda, sellos y los medios para defender la soberanía de Sealand. Hoy, la familia Bates gobierna nuestro pequeño Estado como monarcas hereditarios"

El proyecto de Roy Bates fue una declaración de independencia y un acto de desafío frente a las potencias mundiales. Aunque ningún país reconoció formalmente a Sealand, la familia Bates la defendió durante décadas, manteniendo su autonomía de manera simbólica y legal en aguas internacionales. Sealand sigue existiendo hoy como micronación, con títulos nobiliarios, pasaportes y eventos culturales, convirtiéndose en un símbolo de rebeldía, creatividad y la curiosa idea de que un hombre puede fundar un país en medio del mar.

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