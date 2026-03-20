Fundó un país sobre una plataforma militar y desafió el poder del mundo: un príncipe estrafalario

Esta plataforma militar era una fortaleza antiaérea de la Segunda Guerra Mundial, conocida como HM Fort Roughs, ubicada en aguas internacionales frente a la costa de Suffolk, Reino Unido. Es así que el sueño de libertad y autonomía de Bates se convirtió en un experimento único que desafió a las potencias establecidas. Pero, ¿qué ocurrió cuando el mundo reaccionó ante su audaz movimiento?
Construyó un “país” sobre una plataforma militar y la proclamó como un estado independiente, asombrando al mundo
Roy Bates ocupó la fortaleza en 1967 y la declaró como Principado de Sealand, buscando establecer un territorio independiente fuera del control del Reino Unido. La plataforma, situada a varios kilómetros de la costa, permitió a Bates crear un “país” con su propia bandera, pasaportes y moneda. Su objetivo era tener un espacio autónomo y seguro, lejos de las restricciones y leyes que regían en tierra firme.
Según los registros históricos, la fortaleza consistía en una estructura de acero y hormigón anclada en el mar, con varias habitaciones que sirvieron como residencia, oficinas y espacio para la administración del “principado”. A lo largo de los años, el "país" de Sealand incluso resistió incursiones de piratas y disputas legales con el Reino Unido, consolidando su reputación como una micronación con identidad propia.
La plataforma rebelde que se convirtió en país
Según el sitio oficial de Sealand: "Tras la declaración de independencia del principado, la familia fundadora (Bates) izó la bandera de Sealand, prometiendo libertad y justicia a todos los que vivían bajo ella. Posteriormente, se creó todo lo que se espera de un país independiente: un gobierno que funcione, pasaportes, población permanente, constitución, moneda, sellos y los medios para defender la soberanía de Sealand. Hoy, la familia Bates gobierna nuestro pequeño Estado como monarcas hereditarios"
El proyecto de Roy Bates fue una declaración de independencia y un acto de desafío frente a las potencias mundiales. Aunque ningún país reconoció formalmente a Sealand, la familia Bates la defendió durante décadas, manteniendo su autonomía de manera simbólica y legal en aguas internacionales. Sealand sigue existiendo hoy como micronación, con títulos nobiliarios, pasaportes y eventos culturales, convirtiéndose en un símbolo de rebeldía, creatividad y la curiosa idea de que un hombre puede fundar un país en medio del mar.