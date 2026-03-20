Fundó un país sobre una plataforma militar y desafió el poder del mundo: un príncipe estrafalario

Según los registros históricos, la fortaleza consistía en una estructura de acero y hormigón anclada en el mar, con varias habitaciones que sirvieron como residencia, oficinas y espacio para la administración del “principado”. A lo largo de los años, el "país" de Sealand incluso resistió incursiones de piratas y disputas legales con el Reino Unido, consolidando su reputación como una micronación con identidad propia.

Roy Bates plataforma militar (1)

La plataforma rebelde que se convirtió en país

Según el sitio oficial de Sealand: "Tras la declaración de independencia del principado, la familia fundadora (Bates) izó la bandera de Sealand, prometiendo libertad y justicia a todos los que vivían bajo ella. Posteriormente, se creó todo lo que se espera de un país independiente: un gobierno que funcione, pasaportes, población permanente, constitución, moneda, sellos y los medios para defender la soberanía de Sealand. Hoy, la familia Bates gobierna nuestro pequeño Estado como monarcas hereditarios"

El proyecto de Roy Bates fue una declaración de independencia y un acto de desafío frente a las potencias mundiales. Aunque ningún país reconoció formalmente a Sealand, la familia Bates la defendió durante décadas, manteniendo su autonomía de manera simbólica y legal en aguas internacionales. Sealand sigue existiendo hoy como micronación, con títulos nobiliarios, pasaportes y eventos culturales, convirtiéndose en un símbolo de rebeldía, creatividad y la curiosa idea de que un hombre puede fundar un país en medio del mar.