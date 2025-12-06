El mercado de la construcción en seco sigue creciendo gracias a la demanda de quienes buscan una casa propia o bien módulos para emprendimientos turísticos u oficinas. En este sentido la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $14,5 millones parece ser una buena opción.
La casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $14,5 millones
Este tipo de casa prefabricada tiene un módulo inicial de 24 m2 y se comercializa bajo la modalidad "llave en mano"
La propuesta la realiza Grupo Ezlo, una empresa con foco en la fabricación e instalación de viviendas prefabricadas. La oferta de la casa prefabricada está bajo la modalidad "llave en mano" (lista para habitar), diseñada para facilitar a sus clientes el acceso a la casa propia. La compañía que publica en la plataforma de ventas online destaca un módulo de construcción inicial de 24 m² como la unidad mínima.
Según la información dada por la mencionada empresa, la casa prefabricada se centra en la calidad y el bienestar, buscando cumplir el sueño de la casa propia a través de un servicio integral que abarca todo el proceso de construcción.
Casa prefabricada: detalles técnicos de la construcción
La casa prefabricada de Grupo Ezlo está respaldada por una ficha técnica detallada, que ofrece dos opciones principales para la fundación y soporte de la vivienda:
1. PLATEA DE FUNDACIÓN Y SOPORTE
-
Opción 1: Platea de soporte elevada premoldeada Steel/wood. Utiliza caño estructural de 80 mm x 80 mm x 2 mm para el soporte y un armado interno con puntales de saligna o pino de 3 x 3 pulgadas cada 40 cm. El piso se realiza con machimbre de una pulgada (pino o saligna).
Opción 2: Platea fundación de hormigón. Consiste en una platea de hormigón de 10 cm de espesor, con una viga perimetral de refuerzo de $15 cm x 25 cm y una terminación de alisado.
2. CUBIERTA DE AISLACIÓN
El techo se construye con chapa zincada/galvanizada sinusoidal calibre 27. Incluye aislación térmica con polietileno expandido y cabreadas de pino cepillado de 65 mm x 35 mm. El cielo raso es de placas de yeso, con terminación interior de masillado y látex acrílico blanco.
3. MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES)
La estructura de los muros se realiza con madera de pino o saligna cepillada y tratada de 65 mm x 35 mm.
-
Muros Exteriores: Incorporan una aislación térmica de lana de vidrio de 38 mm, placa soporte OSB de 9 mm y capa exterior de placa cementicia de 6 mm con revestimiento plástico texturado. La capa interior es de placa de yeso de 12 mm.
Muros Interiores: Se utiliza estructura de madera y placas de yeso de 12 mm, con la misma terminación de masillado y pintura látex.
4. BAÑO E INSTALACIONES
El área de baño cuenta con una estructura especial con placa cementicia de 4 mm y revestimiento interior con placa cementicia superboard de 6 mm. La instalación sanitaria incluye cañería de agua en termofusión, desagües y cloacales de PVC, con conexión a red hasta 2 mm en pie de obra.
-
Terminaciones del Baño: Pisos cerámicos y revestimiento plástico en muros tipo estuco. Se entregan con artefactos incluidos (inodoro y vanitory con grifería).
5. ABERTURAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Las viviendas se equipan con puerta frente de chapa plegada inyectada y puertas interiores placa de pino. Las ventanas son de 1.5 m por 1.1 m, línea Herrero.
La instalación eléctrica se completa con cañerías corrugadas de 3/4, cableado ignífugo de 2.5 mm y cajas ignífugas de PVC. Incluye un tablero plástico con dos térmicas de 32 A y un disyuntor de 32 A.
La mencionada empresa ofrece diferentes variantes de casas prefabricadas, permitiendo a los clientes elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y proyectos. La empresa respalda su producto con una garantía de fábrica de 3 años.