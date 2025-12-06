La casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $14,5 millones

Casa prefabricada interior Así se ve por dentro la casa prefabricada de 24 m2 que venden en Mercado Libre por $14,5 millones.

Casa prefabricada: detalles técnicos de la construcción

La casa prefabricada de Grupo Ezlo está respaldada por una ficha técnica detallada, que ofrece dos opciones principales para la fundación y soporte de la vivienda:

1. PLATEA DE FUNDACIÓN Y SOPORTE

Opción 1: Platea de soporte elevada premoldeada Steel/wood. Utiliza caño estructural de 80 mm x 80 mm x 2 mm para el soporte y un armado interno con puntales de saligna o pino de 3 x 3 pulgadas cada 40 cm. El piso se realiza con machimbre de una pulgada (pino o saligna).

Opción 2: Platea fundación de hormigón. Consiste en una platea de hormigón de 10 cm de espesor, con una viga perimetral de refuerzo de $15 cm x 25 cm y una terminación de alisado.

2. CUBIERTA DE AISLACIÓN

El techo se construye con chapa zincada/galvanizada sinusoidal calibre 27. Incluye aislación térmica con polietileno expandido y cabreadas de pino cepillado de 65 mm x 35 mm. El cielo raso es de placas de yeso, con terminación interior de masillado y látex acrílico blanco.

3. MUROS (INTERIORES Y EXTERIORES)

La estructura de los muros se realiza con madera de pino o saligna cepillada y tratada de 65 mm x 35 mm.

Muros Exteriores: Incorporan una aislación térmica de lana de vidrio de 38 mm, placa soporte OSB de 9 mm y capa exterior de placa cementicia de 6 mm con revestimiento plástico texturado. La capa interior es de placa de yeso de 12 mm.

Muros Interiores: Se utiliza estructura de madera y placas de yeso de 12 mm, con la misma terminación de masillado y pintura látex.

4. BAÑO E INSTALACIONES

El área de baño cuenta con una estructura especial con placa cementicia de 4 mm y revestimiento interior con placa cementicia superboard de 6 mm. La instalación sanitaria incluye cañería de agua en termofusión, desagües y cloacales de PVC, con conexión a red hasta 2 mm en pie de obra.

Terminaciones del Baño: Pisos cerámicos y revestimiento plástico en muros tipo estuco. Se entregan con artefactos incluidos (inodoro y vanitory con grifería).

Casa prefabricada baño

5. ABERTURAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Las viviendas se equipan con puerta frente de chapa plegada inyectada y puertas interiores placa de pino. Las ventanas son de 1.5 m por 1.1 m, línea Herrero.

La instalación eléctrica se completa con cañerías corrugadas de 3/4, cableado ignífugo de 2.5 mm y cajas ignífugas de PVC. Incluye un tablero plástico con dos térmicas de 32 A y un disyuntor de 32 A.

La mencionada empresa ofrece diferentes variantes de casas prefabricadas, permitiendo a los clientes elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades y proyectos. La empresa respalda su producto con una garantía de fábrica de 3 años.