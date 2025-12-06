Gabriel Gónzález, el arquero de Pedal de San Rafael que tiene varios ascensos en su carrera

El Sportivo Pedal de San Rafael está haciendo una gran campaña en el Torneo Regional Amateur y jugará los 16avos de final ante Huracán, en el clásico del departamento. Una de sus figuras es su arquero Gabriel González, el gran referente que tiene tres ascensos.
El guardameta logró el ascenso con San Martín de Monte Comán, Andes de General Alvear y el Atlético San Martín.
Gabriel González, que tiene un pasado en Huracán de San Rafael y tiene 31 años, habló sobre el choque que se jugará este lunes desde las 21 y admitió: "Es un partido especial para el departamento de San Rafael, la ciudad se paraliza porque se van a enfrentar los dos equipos más grandes. Serán dos clásicos que tienen mucha motivación en una serie eliminatoria".
Gabriel González habló sobre Sportivo Pedal
Gabriel González en el 2022 jugó en Sportivo Pedal y en este año regresó al Tricolor. "Es un club que está muy ordenado en lo institucional y donde se trabaja muy bien. Volví este año a un equipo que había salido campeón. Afronta el torneo con mayoría de los chicos del club, es un equipo que intenta jugar y trata de lastimar al rival".
El Torneo Regional Amateur
Gabriel González definió a la cuarta categoría del fútbol argentino y admitió: "Es muy difícil vivir del fútbol en esta categoría, tenemos que tener otro trabajo y se complica en los horarios de los entrenamientos, los viajes, donde no tenemos sueldos elevados y tenemos que tener un trabajo extra para poder vivir".
"Mendoza tiene grandes jugadores y queda demostrado que muchos están jugando en las distintas categorías del fútbol argentino", cerró.
La trayectoria de Gabriel González
Jugó en San Martín de Monte Comán de San Rafael (Inferiores y debut en primera división) (Torneo Federal C 2013-2014-2015-2016) (campeón y ascenso año en el 2013)
Huracán de San Rafael ( Federal B 2015-2016-2017) y Andes fútbol club 2017 (Torneo Federal C)