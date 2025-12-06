Gabriel Gónzález, el arquero de Pedal de San Rafael que tiene varios ascensos en su carrera

Gabriel González habló sobre Sportivo Pedal

Gabriel González en el 2022 jugó en Sportivo Pedal y en este año regresó al Tricolor. "Es un club que está muy ordenado en lo institucional y donde se trabaja muy bien. Volví este año a un equipo que había salido campeón. Afronta el torneo con mayoría de los chicos del club, es un equipo que intenta jugar y trata de lastimar al rival".

Gabriel González Pedal 3 Gabriel González habló del choque que se viene frente a Huracán de San Rafael.

El Torneo Regional Amateur

Gabriel González definió a la cuarta categoría del fútbol argentino y admitió: "Es muy difícil vivir del fútbol en esta categoría, tenemos que tener otro trabajo y se complica en los horarios de los entrenamientos, los viajes, donde no tenemos sueldos elevados y tenemos que tener un trabajo extra para poder vivir".

"Mendoza tiene grandes jugadores y queda demostrado que muchos están jugando en las distintas categorías del fútbol argentino", cerró.

La trayectoria de Gabriel González