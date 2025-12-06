Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
¡El más ganador de la historia! Los 47 títulos de Lionel Messi

Lionel Messi ganó la MLS con Inter Miami y alcanzó los 47 títulos en su extensa y exitosa carrera como profesional

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Lionel Messi sumó su tercer título en Inter Miami.

A los 38 años, no tiene pensado detener su marcha. Lionel Messi sumó este sábado un nuevo título a sus vitrinas: con la camiseta de Inter Miami, conquistó el trofeo de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

De esta manera el mejor jugador del mundo, que en la final dio dos asistencias, alcanzó los 47 títulos en su carrera como futbolista profesional. En este contexto, sigue afirmándose como el jugador más ganador de la historia.

tadeo allende messi
Lionel Messi suma tres títulos con la camiseta de Inter Miami.

Los 47 títulos de Lionel Messi

Uno por uno, los 46 títulos de Messi

6 con la Selección Argentina

  • Mundial Sub-20 (1): 2005
  • Medalla Oro Juegos Olímpicos (1): Pekín 2008
  • Copa América (2): 2021 y 2024
  • Finalissima (1): 2022
  • Mundial de Fútbol (1): 2022

35 con el Barcelona:

  • Champions League (4): 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15
  • LaLiga de España (10): 2004/05 - 2005/06 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2012/13 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18 - 2018/19
  • Copa del Rey (7): 2008/09 - 2011/12 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2020/21
  • Mundial de Clubes (3): 2009 - 2011 - 2015
  • Supercopa de Europa (3): 2009/10 - 2011/12 - 2015/16
  • Supercopa de España (8): 2005/06 - 2006/07 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2013/14 - 2016/17 - 2018/19

3 con el PSG

  • Ligue 1 (2): 2021/22 - 2022/23
  • Supercopa de Francia (1): 2022/23

3 con el Inter Miami:

  • Leagues Cup (1): 2023
  • Supporters' Shield (1): 2024
  • MLS Cup (1): 2025

