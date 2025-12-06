¡El más ganador de la historia! Los 47 títulos de Lionel Messi

A los 38 años, no tiene pensado detener su marcha. Lionel Messi sumó este sábado un nuevo título a sus vitrinas: con la camiseta de Inter Miami, conquistó el trofeo de la Major League Soccer de los Estados Unidos.
Lionel Messi ganó la MLS con Inter Miami y alcanzó los 47 títulos en su extensa y exitosa carrera como profesional
De esta manera el mejor jugador del mundo, que en la final dio dos asistencias, alcanzó los 47 títulos en su carrera como futbolista profesional. En este contexto, sigue afirmándose como el jugador más ganador de la historia.
6 con la Selección Argentina
35 con el Barcelona:
3 con el PSG
3 con el Inter Miami: