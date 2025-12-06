Del alocado festejo a su sinceridad brutal: Javier Mascherano sumó su primer título como DT

Javier Mascherano, que se mostraba tensionado en los minutos finales, festejó el gol de su dirigido como en sus mejores épocas de mediocampista de elite.

El Jefecito no dudó e ingresó al campo de juego. Las cámaras de la transmisión oficial lo mostraron abrazado a Jordi Alba, quien estaba llorando tirado en el césped (Busi disputó su último encuentro como profesional).

De esta manera, el director técnico argentino liberó tensiones y pudo festejar la merecida conquista, la cual lo catapulta a los libros de historia de un Inter Miami que no deja de crecer de la mano de Lionel Messi.

Las primeras palabras de Mascherano tras ser campeón

Para comenzar, Mascherano expresó: "Entiendo que desde que llegué siempre hubo dudas porque era mi primer temporada como entrenador de un equipo. La realidad siempre la dije y nunca la he escondido: no he tenido muy buenos resultados a nivel selecciones juveniles, no se me venía dando".

"Creo que encontré un grupo de jugadores que han entendido nuestra manera de trabajar, tratar de acompañarlos en este proceso y obviamente que estoy muy feliz. Terminar la temporada de esta manera es increíble", sumó el DT.

Para finalizar, se refirió a su alocado festejo en el tercer gol de Inter Miami: "Me imagino todas las cosas que han pasado por sus cabezas este último tiempo. No es fácil tomar esa decisión. Tengo claro que los dos podrían haber seguido jugando, pero es una decisión pensada. Que mejor que despedirse de esta manera. Merecían ser campeones. Hoy los despedimos como se merecen, estoy feliz por ellos".