El líder Independiente Rivadavia visita a Aldosivi en Mar del Plata

En el marco de la reprogramada novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se verá las caras con Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata.
Desde las 13.30, Independiente Rivadavia enfrentará a Aldosivi en el estadio José María Minella. Alfredo Berti apostará por un equipo alternativo
En el marco de la reprogramada novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se verá las caras con Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata.
Escuchalo en vivo por Radio Nihuil
Alfredo Berti apostará por un equipo alternativo para verse las caras con el Tiburón. Estos son: Emmauel Gómez Riga, Alexander Riep, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Kevin Vazquez, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio; Victorio Ramis y Diego Crego.