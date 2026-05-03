Inicio Ovación Independiente Rivadavia
Fútbol

El líder Independiente Rivadavia visita a Aldosivi en Mar del Plata

Desde las 13.30, Independiente Rivadavia enfrentará a Aldosivi en el estadio José María Minella. Alfredo Berti apostará por un equipo alternativo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

En el marco de la reprogramada novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia se verá las caras con Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Escuchalo en vivo por Radio Nihuil

Alfredo Berti apostará por un equipo alternativo para verse las caras con el Tiburón. Estos son: Emmauel Gómez Riga, Alexander Riep, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Kevin Vazquez, Leonel Bucca, Rodrigo Atencio; Victorio Ramis y Diego Crego.

Datos del partido

Embed

Temas relacionados:

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas