River juega con Atlético Tucumán para asegurar el segundo puesto de la Zona B del Torneo Apertura

River llega a esta última fecha de la primera fase del Torneo Apertura, con la clasificación asegurada a los playoffs y con muy buenas chances de finalizar en la segunda posición de la Zona B.

Los dirigidos por el Chacho Coudet actualmente tienen 29 puntos y vienen de conseguir un sólido triunfo ante Aldosivi de Mar del Plata por 3-1.

juanfer 1 Juanfer Quintero estará en el banco de suplentes tras su lesión.

De cara a este encuentro, Coudet pondría un equipo con mayoría de jugadores que suelen ser suplentes, con el objetivo de darle descanso a los habituales titulares debido a que entre semana jugaron por Copa Sudamericana (triunfo como visitante ante Bragantino de Brasil) y el próximo jueves recibirán a Carabobo en Venezuela.

Atlético Tucumán, por su parte, tuvo una muy floja primera fase en la que solo pudo sumar 11 puntos, por lo que actualmente se ubica 13ro en la Zona B y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs.

En la última fecha, los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron 1-1 como locales ante Banfield.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva; Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis ingolotti; Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira, Maximiliano Villa; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Monumental

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Felipe Viola

Hora: 18:30. TV: ESPN Premium