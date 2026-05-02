Cuándo podrían cruzarse Boca y River por los playoffs del Torneo Apertura 2026

River está segundo con 29 unidades, no puede ser primero, y si podría ser superado por Argentinos Juniors (29) y Rosario Central (30). Este domingo juegan Gimnasia La Plata vs. Argentinos; Rosario Central vs. Tigre y River vs. Atlético Tucumán.

Los escenarios en los que podría haber Superclásico en los playoffs del Torneo Apertura 2026

Cuartos de final en La Bombonera

1) Si Boca clasifica 1ro en la Zona A y River 4to en la Zona B.

2) Boca termina 2do en su grupo y River 3ro.

Semifinales en La Bombonera

1) Si Boca es 1ro en su zona y River 2do

Final en cancha neutral