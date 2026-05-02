Con la victoria de Boca en Santiago del Estero ante Central Córdoba, ya está confirmado que no habrá Superclásico con River en el arranque de los playoffs del Torneo Apertura 2026, aunque sí podrían cruzarse en otra instancia.
Cuándo podrían cruzarse Boca y River por los playoffs del Torneo Apertura 2026
Con la victoria de Boca en Santiago del Estero está confirmado que no habrá Superclásico con River en el arranque de los playoffs del Torneo Apertura, aunque sí podrían cruzarse en otra instancia.
Boca culminó su participación en la etapa de clasificación del Torneo Apertura con 30 puntos, está transitoriamente primero y solo puede ser superado por Estudiantes (28) si le gana más tarde a Platense, en Vicente López. También Vélez (27) podría alcanzar a los xeneizes, pero por la diferencia de gol es imposible que lo supere.
River está segundo con 29 unidades, no puede ser primero, y si podría ser superado por Argentinos Juniors (29) y Rosario Central (30). Este domingo juegan Gimnasia La Plata vs. Argentinos; Rosario Central vs. Tigre y River vs. Atlético Tucumán.
Los escenarios en los que podría haber Superclásico en los playoffs del Torneo Apertura 2026
Cuartos de final en La Bombonera
- 1) Si Boca clasifica 1ro en la Zona A y River 4to en la Zona B.
- 2) Boca termina 2do en su grupo y River 3ro.
Semifinales en La Bombonera
- 1) Si Boca es 1ro en su zona y River 2do
Final en cancha neutral
- 1) Se daría si Boca se clasifica 2do y River 2do o 4to.
- 2) Si Boca termina 1ro y River 3ro