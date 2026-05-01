Copa Sudamericana: River y San Lorenzo lideran sus grupos tras cumplirse la 3ra fecha

River y San Lorenzo son los dos únicos representantes argentinos que lideran sus respectivos grupos de la Copa Sudamericana 2026 tras cumplirse la 3ra. fecha en la que Tigre consiguió su primer triunfo.
River y San Lorenzo lideran sus respectivos grupos de la Copa Sudamericana tras cumplirse la 3ra. fecha en la que Tigre consiguió su primer triunfo.
River y San Lorenzo son los dos únicos representantes argentinos que lideran sus respectivos grupos de la Copa Sudamericana 2026 tras cumplirse la 3ra. fecha en la que Tigre consiguió su primer triunfo.
El Matador, dirigido por Diego Dabove, derrotó a América de Cali de Colombia por 2 a 0 en un partido en cuyo primer tiempo fue ampliamente efectivo y que disputaron en el estadio José Dellagiovanna, por el grupo A.
El conjunto argentino se impuso con los tantos del mediocampista Martín Garay y el delantero Ignacio Russo para quedar en el segundo lugar de la zona, con 4 unidades, mientras que la visita cayó al tercer puesto, con la misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol.
En la próxima fecha, el Matador jugará como visitante ante el puntero e invicto Macará de Ecuador, el miércoles 6 de mayo a las 21:00, mientras que el elenco colombiano visitará a Alianza Atlético de Perú el mismo día, a partir de las 23:00.
San Lorenzo y River son los únicos equipos argentinos invictos y que lideran sus respectivos grupos de la Copa Sudamericana cumplidas tres fechas, mientras que no hay equipos con puntaje ideal, pero quedan otros 4 invictos: Macará, Cienciano, San Pablo y Botafogo.
En cuanto a los equipos argentinos, Tigre también está en zona de clasificación a octavos de final, pero Racing, Riestra y Barracas Central, por ahora, se están quedando afuera de la próxima instancia.