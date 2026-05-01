Copa Sudamericana: River y San Lorenzo lideran sus grupos tras cumplirse la 3ra fecha

El conjunto argentino se impuso con los tantos del mediocampista Martín Garay y el delantero Ignacio Russo para quedar en el segundo lugar de la zona, con 4 unidades, mientras que la visita cayó al tercer puesto, con la misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol.

Embed - EL MATADOR GANÓ UN PARTIDO CLAVE PARA METERSE EN LA PELEA | Tigre 2-0 América de Cali | RESUMEN

En la próxima fecha, el Matador jugará como visitante ante el puntero e invicto Macará de Ecuador, el miércoles 6 de mayo a las 21:00, mientras que el elenco colombiano visitará a Alianza Atlético de Perú el mismo día, a partir de las 23:00.

Las posiciones de la Copa Sudamericana 2026

San Lorenzo y River son los únicos equipos argentinos invictos y que lideran sus respectivos grupos de la Copa Sudamericana cumplidas tres fechas, mientras que no hay equipos con puntaje ideal, pero quedan otros 4 invictos: Macará, Cienciano, San Pablo y Botafogo.

En cuanto a los equipos argentinos, Tigre también está en zona de clasificación a octavos de final, pero Racing, Riestra y Barracas Central, por ahora, se están quedando afuera de la próxima instancia.